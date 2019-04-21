爆炸品處理課購三款拆彈裝備　機械人配備激光瞄準霰彈槍

去年沙中線灣仔會議道地盤發現戰時炸彈，轟動全港，警務處爆炸品處理課（EOD）出動，即場引爆。EOD近期擬更換四台輕型爆炸品處理機械人、一台水力磨砂切割機以及兩套流動電子干擾系統。 機械人能協助EOD處理各種拆彈工作，因其配備具激光瞄準功能的半自動霰彈槍，有效協助EOD人員遠程進行拆彈工作。另外，近年常用的水力磨砂切割機，亦利用高水壓和鋼沙，以低溫燃燒炸彈，減低爆炸風險，保護現場人員的人生安全。

去年灣仔會議道的沙中線地盤，五日內兩度掘出戰時炸彈，警方爆炸品處理課（EOD）人員兩度出動拆彈。（資料圖片）

拆彈機械人要懂得上落樓梯 穿過排水溝​

去年5月沙中線灣仔地盤，五日內兩度掘出戰時炸彈，警方爆炸品處理課（EOD）兩度出動，在疏散附近市民後，在無需引爆下安全將炸彈成功銷毀。高水準完成任務的背後，要「人力」亦同樣需要「物力」。據招標文件顯示，警務處擬購入的輕型爆炸品處理機械人，其尺寸不得超過1,010毫米的長度，寬度為460毫米，高度為560毫米，要求能夠在密閉空間，例如飛機內和高層建築物內，遠程執行一系列爆炸物處理相關任務。

機械人亦需「懂得」上落樓梯，甚至能夠爬上高500毫米的障礙物，並能穿過水平間隙，例如穿過排水溝等，代替人手處理高難度的相關拆彈工作；同時亦需配備多項工具，甚至武器以處理各種爆炸物。招標文件指，機械人所載的工具包括干擾器、伸展臂等，另外亦配備具有瞄準激光功能的半自動霰彈槍（M-4 Brand Benelli Shotgun），在必要時引爆炸彈。

另外，機械人又要具備4個手提把手，以便可讓4個人抬起及運輸，並配有非導電線切割器的夾具，以用於切割電纜。人員可以透過至少4個高清互聯網攝像鏡頭，遙距監察及控制機械人，鏡頭具有全方位移動、變倍、變焦功能，其圖像的分辨率至少為720p。

【爆炸品處理課】沙中線地盤拆彈相片一覽

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水力磨砂切割機減爆炸風險 干擾系統確保工作免受干擾

另一個招標項目，水力磨砂切割機是EOD近年常用的拆彈技術之一，主要應用於處理大型軍火及炮彈。去年於灣仔沙中線地盤掘出的戰時炸彈中，水力磨砂切割機亦大派用場。招標文件列明切割機須配備最低690巴（bar）、每分鐘5公升的高壓泵，以高壓水力並混合特別製造的鋼材，便可切割出直徑達150毫米的洞和長度達300毫米的直線。

由於切割機以蒸氣發動，較以往油壓切割裝置產生較少熱力及摩擦力，透過低溫燃燒炸藥，亦相比傳統用的電鑽切割更安全。該切割機並需具有視頻控制面板，讓EOD人員能在400米距離外觀察和控制切割機的操作。

至於流動電子干擾系統，每個總重量不得超過75公斤，需要能夠在攝氏負10度至60度的溫度下、以及相對濕度90％的環境中仍能運行，以確保在拆彈期間避免受無線電信號的干擾。

爆炸品處理課購三款拆彈裝備部分規格一覽

位於將軍澳工業邨的卡樂B廠房今年初發現手榴彈夾雜在薯仔中，爆炸品處理課到場進行引爆。（資料圖片）

不過設備再先進，若真是要引爆炸彈，EOD會在附近設置指揮部，由一隊人搬運裝備，每次指派一名炸彈處理主任到現場負責「開機」，達致所謂「最低風險」，將可能的人手損傷減到最少。EOD平均每年處理100宗至130宗爆炸品案，除了軍火發現，還包括處理土製炸彈、為警隊調查提供爆破工程、協助「飛虎隊」攻堅行動、為海關處理爆炸品等，亦會受訓處理化武、核物品等。

警方早前亦回覆《香港01》指，警隊不時因應實際行動需要，購入合適的裝備。而裝備部署等屬行動細節，警方不會公開。