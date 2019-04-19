聖母院大火惹關注　學者：本地活化需符防火要求　較少類似意外

法國地標建築巴黎聖母院日前遭受大火吞噬，當中標誌性的尖塔更於火災中倒塌，事件惹起國際間對保育議題的關注。 港大建築系建築保育學部助理教授余家聲於港台節目《千禧年代》表示，本港未有同類早期哥德式建築，又指現時本港活化歷史建築需提高結構及防火要求，故甚少機會出現類似意外。

大火過後，可見聖母院的尖塔連同屋頂的部分倒塌缺失。（路透社）

港大建築系建築保育學部助理教授余家聲稱，本港過往甚少機會出現類似巴黎聖母院的火災，近年較類似的為油麻地天后宮的火災。他解釋，因本港的歷史建築活化時，如涉及改變既有用途，需要提高結構及防火要求。

他又指，本港的西式建築於較近期落成，故無類似聖母院的早期哥德式建築，較為相近的為港島堅道天主教堂、中環聖約翰座堂。余家聲又稱，本港現時已無標誌性的建築，故認為活化屬較佳的保育選項；當中以大館的活化工作最為成功，因其既能保持原有結構，又能吸引公眾到場。

余家聲認為大館屬本港成功的活化例子。（資料圖片）

因應聖母院大火後，法國政府提出邀請全球建築師重新設計新尖塔，並配合現今技術的做法惹起討論。余家聲認為，雖然現時有不少聖母院的外部照片，但仍未知當局能否掌握內部細節，及原有的建築技巧，故利用當代技術去復修的做法無可厚非。不過他稱，大火破壞力強修復或難於5年內完成。