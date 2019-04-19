清潔工投訴警涉偷竊　欲查警隨身Cam紀錄不果

警方早於2013年3月起，開始引入隨身攝錄機，目前已有超過1,600部協助執勤，將在2021年達至「一人一機」，被攝錄人士有權按照《個人資料(私隱)條例》的規定，要求查閱有關資料。 惟有市民於2015年曾因一次遭截查身份期間，懷疑有警員涉偷竊而向投訴警察課作出投訴，並希望翻查警員隨身攝錄機以正視聽。惟警方由事件至今仍未能提供涉案片段，社民連梁國雄質疑警方互相推卸責任，影片或遭銷毀。

社民連梁國雄（左）質疑警方做法不妥且疑點甚多，將不排除為此案提出司法覆核。（張美華攝）

投訴人疑有人取走$3500

任職食環署外判清潔監工的黃先生，聲稱於2015年8月16日同時遭3名機動部隊，並一名便衣探員截查其身份。期間懷疑有人將其袋中的33,500元工資，從中偷取3,500元，他先後向投訴警察課、旺角警署及監警會等投訴及報案，並要求翻查警員當日攜帶的隨身攝錄機拍攝的影片，希望查明真相。

黃先生在過去3年間曾要求增補7次口供，並增加1名證人口供，惟結果全遭警方拒絕。他續指，至今仍未獲通知案件調查進度，卻於上月22日突然收到警方通告，指其要求翻查隨身攝錄機紀錄的檔案已遭終止調查，沒有他要求的影片內容。而在尋找涉事影片紀錄的過程中，旺角警署、警察投訴課、監警會均曾指，片段並非由他們保存。

黃先生上月22日收到警方通知，指其要求翻查隨身攝錄機紀錄的檔案已遭終止調查，沒有他要求的影片內容。（張美華攝） 另外，根據黃先生提供的文件顯示，監警會於2016年指案件為「須匯報投訴」，不會直接參與投訴警察課調查，並將等待投訴警察課遞交報告。投訴警察課其後向該會提交中期報告，惟案件則改為「須知會投訴」，即無需要再向監警會提交調查報告。據悉，投訴警察課至今仍未完成最終調查。

黃先生在過去3年間曾要求增補7次口供，並增加1名證人口供，惟結果全遭警方拒絕。（張美華攝）

批「警方根本就不斷耍我」

3年間仍未能翻查當日片段，調查至今仍未完成，黃先生指「警方根本就不斷耍我」，他透露在作出投訴至今，遭多個部門「推嚟推去」，單是投訴警察課已換逾10人負責處理該案件。協助外判工的社民連梁國雄質疑警方做法不妥，且疑點甚多，於徵詢法律意見後，將不排除為此案提出司法覆核。