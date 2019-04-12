【晚吹】清潔工人親爆辛酸史　連踩31日都係得九千幾蚊

最新一集ViuTV節目《晚吹─又要威又要戴頭盔》搵嚟3位清潔工作做嘉賓，雖然三位都年屆65歲以上，但就認為自己有手有腳，所以出來打工。之不過，三位都不約而同表示自己賺嘅係血汗錢，除咗係因為不時被暗藏於垃圾中嘅玻璃、針筒刺傷流血之外，清潔姐姐指出每逢4月過後，一日至少要沖涼3次以上，曾經要求房屋署於垃圾房內加網插頭，令佢哋可以使用風扇，但卻不得要領，令她不禁問一句：「係未真係要咁刻薄？」她表示由於自己係公共屋邨嘅外判清潔工，薪酬以每日9小時計算。「做2小時同做10小時都係一樣，唔會有補OT，今年過年有30桶垃圾，12個小時都做唔晒。」

遇上無品住户將大型垃圾棄置於走廊點算？清潔姐姐話只能自己用車仔推走，無論大如雪櫃或衣櫃……

除咗無得補OT之外，清潔姐姐亦大呻連放假都難：「有時都想回一回氣，但公司寧願俾錢要你開工，都唔批放假。」連踩31日，換來9100月薪，試過同勞工署反映，但由於沒有錢銀轇轕，所以也難插手！「試過有同事做20年離職，連退休金都無，只係補返假期錢。」點解會發生咁嘅情況呢？任職工會嘅嘉賓就話離職員工有可能未到65歲，唔符合領取長期服務條件，又或者係因為員工係自願離職而非遣散。呢啲又算唔算係外判剝削？心照啦！

三位清潔工都希望政府給予外判工合理嘅制度。

之不過，講到衰，清潔姐姐就話原來佢哋平日用來勾垃圾嘅勺、手套、水防滑水鞋、口罩係自己出錢買！「呢個情況都幾常見，雖然合約寫明要提供好常見手套、口罩，但因為無寫明數量，又或者係要求提供黑色鞋但無寫明係水鞋，咁就會令外判公司有好多藉口。」清潔姐姐指出如果唔著防滑水鞋，當拉住近300斤重嘅垃圾桶走動時，好易就會跌到四腳朝天。令外，她並指出公屋嘅垃圾槽危機重重，稍一不慎，整個人飛插垃圾槽中，而香港過往亦曾發生過清潔工人墜垃圾槽失救至死嘅事件。

垃圾桶如果full loading真係唔講得笑，大家平時見到清潔姐姐的話，講晒「辛苦晒」都唔係好難。

講到無品住戶，清潔姐姐話其實而家好多屋邨都會免費派發垃圾膠袋，但唔明點解有啲住户堅持一件件垃圾丟，甚至連尿片都就咁丟，非常無品。「亦都有啲住户唔打開垃圾桶就丟，搞到一地都係垃圾，亦會有啲故意將啲垃圾丟喺邊邊位。」清潔姐姐表示雖然工作辛苦，但有時遇上住户一句「阿姐辛苦晒」即時心都甜晒，但亦有遇過住户掩口掩鼻，令佢感覺十分難受。

