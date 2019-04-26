【武博．有片】承傳各家各法　體驗式展覽包羅萬有

中華武術在香港百花齊放，南北各派都相繼紮根此地。愈來愈多習武之人關注武術傳承，不少人覺得要傳承，身教為最有效的方法。但要弘揚開去，單靠「拜師求藝」可能未必足夠。熱愛武術之人亦各司其職，以學術、科技，甚至辦體驗型博覽，讓公眾親身感受武術真諦。

以學術傳承葉問詠春 追訪葉問後人弟子

學術研究和練武習拳，看似互不相及。但其實在學者群中，亦有不少愛武之人。他們將武術置於學術角度上，讓武術也能「紙上談兵」。香港樹仁大學新聞與傳播學系副系主任李家文，以及商業、經濟及公共政策研究中心主任李樹甘，便共同籌劃了一個名為《詠春傳承與保育》的項目，以文字及視像記錄探究葉問詠春。團隊花了數年時間走訪葉問後人及其徒孫，項目更獲衞奕信勳爵文物信託資助。

李家文指，紀錄片以葉問詠春的傳承為主題，討論詠春的兩個傳承系統：血緣傳承和師徒傳承。「血脈傳承包括了葉準和葉問另一兒子葉正；另一邊就是四大弟子，他們經已離世，所以我們主要訪問他們的兒子或徒弟。」透過訪問這六大系統，了解葉問詠春背後所面對的傳承困難、師徒關係、武德等。

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六大系統首次聚首就一堂 學術討論葉問詠春

項目除了45分鐘的紀錄片外，亦包括一個展示六大系統示範 的網頁，例如如何打小念頭、尋橋、標指、木人樁等 。「每個系統都會有訪問，去詳細講他們系統現時的傳承情況。」李家文補充。她強調，項目其中一個重大意義是把葉問詠春六大系統首次聚集一起，就葉問詠春進行學術討論。

共同負責項目的香港樹仁大學商業、經濟及公共政策研究中心主任李樹甘，則期望透過是次項目，讓更多人認識及知道葉問詠春，「例如功夫的底蘊、不同的套路等，這些也需要讓人知道，然後讓這種『知道』繼續傳下去。」李樹甘又指自己雖然不是習武之人，但能感受葉問詠春的哲學：「我能感受葉問詠春那股靜的力量，這個『靜』意思看似很和平、安靜，其實是一種聚精匯神的表現，大敵當前之時均能以平常心面對。」

3D技術重現洪拳拳藝 以科技傳承

而在文字和影像記錄之外，一些嶄新的科學技術，亦能以數碼的形式，將前人的拳藝重現眼前。醉心武術的趙式慶就嘗試以科技，將洪拳宗師林世榮的拳藝重新演繹。現為中華國術總會創辦人及執行董事的趙式慶指在現今世代要傳承武術，傳統方法固然有效，但要更有效地保存國粹，科技是值得利用的工具。趙式慶運用動作捕捉技術(motion capture) 、3D技術、多角度視頻等形式記錄南拳，更在2012年跟香港城市大學合作，透過動作捕捉技術(motion capture)將南拳數碼化。武術師傅會於身上貼99個感應器，將每一個身體動作記錄下來。趙式慶提到，中國武術手法尤多：「特別是我們的南拳。我們在做攝錄工作時，99個感應球差不多有一半安裝在手上，幾乎每一個關節都有一個感應球。」他指這樣做能細緻地捕捉好每個拳派的手法，乃至勁力運用等。自2013年始，趙式慶已經拍攝了約160個武術套路，為傳統武術留下了新時代註腳。

《武備志》首辦體驗型博覽 匯聚南北武術、博擊運動



除了葉問詠春、洪拳之外，各武術門派均積極用不同方式把自家武術保育與傳承開去，而要讓各門派互相交流，則必需有一個盛大的平台。《香港01》與《武備志》主辦第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），於5月3日至5日假九龍灣國際展貿中心3樓匯星舉行，讓公眾親身參與和感受武術。《武備志》主編羅弘杰認為，人與人之間的交往 是最好的傳承：「沒有一個傳承比你親身參與和體驗，把你自己投入在這個世界中更好。」

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羅弘杰形容為期三天的武博為包羅萬有的體驗型博覽，當中匯聚了不同武術，包括詠春、蔡李佛等南方武術 ；太極 、八極等北方武術 ；以及泰拳、MMA、巴西柔術等不同類型的搏擊運動。羅弘杰指，不論是習武之人，還是完全不認識武術的公眾，武博都適合大家參與。「其實有兩天會舉行表演賽，中間會有大的格鬥籠；我們亦辦了一個武術電影的隧道，是一個展覽並找來一班師傅講解電影場景中，技術是如何運用；武博亦有一百多個體驗班，花30至45分鐘體驗一下各個門派。」而 想好好玩樂一番的朋友，武博中的八大攤位遊戲就適合不過。他期望大家去過武博後能更認識甚至從此愛上武術運動，將之傳承下去。

活動詳情可參閱：《讓你擴闊眼界的體驗型博覽會 ：第一屆香港武術及搏擊運動博覽》

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第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）將於5月3至5日在九展舉行。（01製圖）

武博—第一屆香港武術及搏擊運動博覽 地點：九龍灣國際展貿中心3樓匯星（STAR HALL） 日期：5月3日至5月5日（周五至周日） 時間：11:00-21:00（周五及周六）；11:00-19:30（周日） 網上購票優惠：$25（1日票）；$35（3日票） 現場實體購票：$35（1日票）；$45（3日票） 門票將於3月25日（星期一）上午11時起，於《香港01》網站及《香港01》手機應用程式發售，請密切留意更多博覽會詳情。 傳媒查詢: MartialArtsExpo@hk01.com

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

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