被罵「回收桶的廢紙」　舊生耿耿於懷　再遇老師銀紙拍面報復

已離開學校的男子，難忘讀小學時曾被老師罵作「回收桶的廢紙」，對此一直懷耿耿於懷，去年在母校外再遇老師，突然氣上心頭，即上前用胸頂撞對方，又從銀包拿出一叠銀紙拍老師的臉，同校有老師見狀即拍片及報警。舊生今（26日）於西九龍裁判法院認罪，官斥其行為十分侮辱，並說：：「受唔受人尊重唔係睇你有無錢。」最後准他以自簽2千元守行為1年。

被告莊洋洋難忘被小學老師所罵，承認胸頂老師准守行為。（馮家淇攝）

被告莊洋洋，23歲，報稱金融代理，承認一項襲擊致造成身體傷害罪，指他於2018年9月20日，在葵涌慈幼葉漢學校外襲擊男子李家偉（35歲）。

遇見小學老師情緒激動

案情指，莊為該小學的舊生，他於案發當日早上在學校外遇見該校老師李家偉，莊突然情緒激動，並用胸部撞事主胸部三次，又從銀包拿出一疊包括10張100元人民幣及1張50元幣的紙幣，拍打李的臉兩次，又用手捉李的恤衫領兩次，導致令李的頸部受傷。兩位同校老師見狀，其中一人即拿出手機拍下過程，另一人即致電報警。

不滿以前被罵成績差

莊在警誡下說：「我淨係同佢嘈，我無打佢。」其後指不滿老師以前說他成績差，指他是「回收桶內的廢紙」，因而襲擊老師。

裁判官嚴舜儀直斥莊不應用紙幣拍打別人臉部十分侮辱，但准莊自簽2000港元，守行為1年，期間不得使用任何暴力行為。

案件編號：WKCC1525/2019