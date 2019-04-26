寶生園真蜜百花蜜樣本被驗出含抗生素　食安中心指示停售同批次

不少市民日常都會食用蜜糖，但去年被消委會檢測評為無抗生素、無除害劑及無混入糖份的寶生園真蜜（百花蜜），卻有樣本被食環署食安中心驗出含抗生素「甲硝唑」（metronidazole）。 甲硝唑屬抗生素藥物，用於治療厭氧菌感染和原蟲感染。食安中心正追蹤問題食物來源和分銷情況，並已知會涉事商戶並指示其停售有關批次的產品。

食安中心公布，有寶生園養蜂場的真蜜（百花蜜）的樣本被驗出含甲硝唑，有關批次須停售。（網上圖片）

出事樣本從網上商店購買

食安中心今日（26日）公布，恆常食物監測計劃發現，從一間網上商店檢取真蜜（百花蜜）的樣本，經檢測發現樣本含十億分之一點四的甲硝唑。

【涉事產品資料】 產品名稱：真蜜（百花蜜） 經銷商：寶生園養蜂場（香港）有限公司 淨重：每瓶1,000克 此日期前最佳：2020年12月30日

食物中不應含甲硝唑

食安中心表示，據聯合國糧食及農業組織、世界衞生組織食物添加劑聯合專家委員會，甲硝唑及其代謝物的殘餘，會對健康構成一定影響，應設法避免食物含有甲硝唑殘餘成分。而食安中心正跟進事件及繼續調查，並已知會涉事商戶及指示其停售有關批次的產品。



據《公眾衞生及市政條例》第52條規定，任何人如售賣食物，而其性質、物質或品質與購買人所要求的食物所具有者不符，以致對購買人不利，即屬犯罪，一經定罪，最高可被判罰款一萬元及監禁三個月。

抗生素用於預防蜜蜂感染細菌

據食安中心網站資料，蜂蜜是蜜蜂把採集所得的花蜜或蜜露與其分泌物混合製成的。為預防細菌感染和醫治受感染蜜蜂，蜂農可能會使用不同種類的抗生素，但若使用不當，可致抗生素積聚於蜂蜜中。另外，一歲以下嬰兒消化系統尚未完全發育，不應進食蜂蜜，否則有肉毒中毒的風險。

消委會去年7月出版的《選擇》月刊，公布45款常見蜂蜜測試結果，當中13款被發現含抗生素或除害劑測試結果；其餘通過測試的蜂蜜，有9款獲得5星評級，當中包括寶生園真蜜百花蜜。