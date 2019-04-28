調查：37.8%小學生過去一年曾遇校園欺凌　14.3%被打　4.8%欲尋死

小學生校園欺凌個案不容忽視。一項調查發現，37.8%學童曾於過去一年遭遇同輩欺凌，14.3%受訪者試過被拳打腳踢、19.8%曾遭杯葛排擠。不過，19%學童遇欺凌時會不知所措，亦有10.4%及4.8%受訪者因而抗拒上學及萌生自殺念頭。 有專家表示，不少家長或輕視事件，建議父母冷靜處理，亦切忌武斷，宜有商有量解決僵局。

梁淑瑜表示，如子女遇欺凌事件，家長宜切身處地解對方感受，再鼓勵雙方調解，學習有商有量處理僵局。(陳淑霞攝)

約8%平均一個月遇過5次或以上

獅子山青年商會聯同香港家庭調解協會，於今年2月至4月期間，成功在全港各區抽樣訪問604名小一至小六學生，調查結果顯示，37.8%受訪者表示過去一年曾遇欺凌事件，當中8.1％學童更平均一個月遇過5次或以上。

欺凌形式方面，43%受訪學童表示曾被起花名，亦不乏身體接觸及言語欺凌，近24%學童表示曾被人故意推撞或用腳絆倒；14.3％受訪者則表示在過去一年曾經被人拳打腳踢；另亦有26.9%受訪者曾遭遇言語欺凌。

社交欺凌亦見嚴重，22.5%學童曾在過去一年被人散播謠言、另19.8%曾被杯葛。

一成受欺凌者抗拒上學

遭遇校園欺凌時，31.3%受訪小學生表示感到憤怒，10.4%因而抗拒上學，亦有4.8％受訪者萌生自殺念頭。調查又顯示，19%學童表明不知如何應對，12.4%則坦言曾向人求助但問題未見改善。

家庭調解協會：家長要冷靜、忌武斷行事

家庭調解協會總幹事梁淑瑜表示，凡重覆地遭受一個或多個學生的負面及惡意對待，已可被視為欺凌行為，當中最常見包括推撞及拳打腳踢等身體接觸，又或起別名及出言恐嚇等言語傷害；亦有散播謠言等社交欺凌。

她續指，中心以往接觸過不少欺凌個案，有家長曾不當處理及輕視事件，甚至覺得是欺凌者自身有問題。

梁淑瑜建議，如子女遇欺凌事件，家長首要冷靜，切忌武斷，宜切身處地解對方感受，再鼓勵雙方調解，學習有商有量處理僵局。