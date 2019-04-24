康文署擬修例趕絕公園「大媽」噪音滋擾　目標今年7月通過審議

本港多區有居民反映，在公園唱歌跳舞的「大媽」聲浪太大，影響到日常生活。政府最新向立法會提交的文件，指康文署曾採噪音管制措施，應對部分歌唱團體產生過多噪音的問題，惟由於有關情況仍在部分場地盛行，建議修訂遊樂場地規例，讓鄰近居民，甚至是康文署公園管理員可成為控方證人，以應對噪音滋擾。目標是今個立法年度完成，即預計可於7月通過審議。

本港多區有市民投訴，中年女子在公園開著擴音器唱歌的聲音造成滋擾。（資料圖片）

不時有市民投訴歌唱團體或在公園跳舞的「大媽」造成噪音滋擾，雖然康文署曾實施各項噪音管制措施，例如在公園內劃定可供唱歌的位置，甚至與警方合作加強巡查，但噪音問題未獲解決，一直在部分場地普遍存在。

據現行的《遊樂場地規例》，任何人不得在對其他使用遊樂場地者造成煩擾下操作、彈奏或唱歌等。但康文署的公園管理員及鄰近居民並不被視為場地使用者，即康文署不能據員工的觀察或附近居民的投訴採取執法行動。

音樂及唱歌： 除非署長已以書面准許操作或彈奏某種樂器，或利用某種樂器發出任何聲響，或唱歌，否則任何人不得在對任何其他使用遊樂場地的人造成煩擾的情況下，在遊樂場地內操作或彈奏任何樂器或其他器具（包括唱機或無線電器具），或利用該等樂器或其他器具發出任何聲響，或唱歌。 香港法例第132BC章 《遊樂場地規例》

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政府最新向立法會民政事務委員會提供的文件中表示，現行規例令康文署難以有效處理有關公園的噪音滋擾，故提出對遊樂場地規例中第25條作出簡單立法修訂，將「user thereof」（使用遊樂場地的人）改為「person」（人），目標是今個立法年度內進行審議，應對有關情況。

民政事務委員會將於下周一（29日）舉行會議，商討有關議題；若有關建議可通過，將來不論是康文署的公園、沙灘等位置的使用者亦須遵照有關規定。