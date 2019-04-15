【消委會】測試廚房紙吸水能力　最吸濕為「唯潔雅」

廚房紙用途多，抹手之餘，又可清理餐具，甚至吸走鮮炸食物的多餘油分，不過每個牌子的廚房紙的表現都有不同。消費者委員會測試廚房紙，今日（15日）公布結果，當中「唯潔雅」的吸濕量最多，每克紙可吸11.4克；吸水速度方面，「心相印」和「Kleannara」的速度較快，只需3秒。 消委會表示，綜合測試結結，「維達」、「心相印」、「Daiso」及「特柔」的表現較佳，總評同獲4星。

消委會今次測試的15樣本中，10款為4卷裝，餘下5款為2卷裝或每袋3包。（張浩維攝）

消委會今次測試的15樣本中，10款為4卷裝，餘下5款為2卷裝或每袋3包。

消委會表示，「唯潔雅」和「Daiso」每克紙的吸濕量較多，分別有11.4克和10.克，評分獲4.5分；而「特柔」及「特惠牌」的吸濕量較低，分別為6和7克，評分只有2及2.5分。至於吸水速度，「心相印」及「Kieannara」的速度較快，只需約3秒，獲4.5分；「健力氏」的能力則較弱，吸水速度約6秒半，僅獲1分。

「唯潔雅」（右）每克紙的吸濕量最多，可吸11.4克。（張浩維攝）

「特柔」及「唯潔雅」拉力表現較佳

消委會又指，測試了廚房紙的拉力強度，乾紙拉力強度方面，「特柔」及「唯潔雅」的表現較佳，縱向拉斷的力度大於43N（newton，牛頓），橫向拉斷的力度大於17N；「超值牌」及「Freesia」的拉力強度則較遜色，僅1.5評分。

濕紙拉力強度方面，「健力氏」的表現較佳，縱向拉斷的力度大於16N，橫向拉斷力近9N，評分獲5點；「超值牌」及「Freesia」則同樣是較遜色，只獲1.5分。

在容易撕下程度方面，由於「維達」和「心相印」為抽取式，故未作該項測試。其餘13個樣本中，「Daiso」、「特惠牌」、「超值牌」及「Freesia」所需的撕下紙張力度較小，故同獲4分。「特柔」則需較大力，因此只獲2分。消委會表示，綜合測試結果，「維達」、「心相印」、「Daiso」及「特柔」的表現較佳。

用作吸走食材水分的紙張 不應擦拭其他地方

消委會提醒，廚房紙不應循環使用，並必須小心棄置，例如用作吸走食材水分的紙張，不應用作擦拭其他地方，以免殘留細菌污染食物或廚房用具。消委會又稱，未拆封的廚房紙應儲存於乾爽、通風和潔淨的地方，而拆封後應避免擺近水龍頭或廚房枱面附近，以免被生肉或新鮮食物染污。