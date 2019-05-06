港童不懂看「眉頭眼額」　教大研究：因家長亦不懂、只重學術成績

香港家長望子成龍，追求學業，亦為他們報讀不少課外活動，然而過份關注學術發展，或影響子女理解力，甚至不懂看「眉頭眼額」。 香港教育大學研究發現，香港3至5歲幼稚園學生，僅一半能理解及代入別人的思維及信念，「心智解讀」能力遠低於同齡的英國兒童；然而，若撇除父母的心智敏感度影響，兩地兒童能力差距消失。 負責研究的學者指，港爸港媽主要關注子女的學術才能，然而英國父母則著重子女的情緒及願望，學者慨嘆：「香港兒童並不笨，認知能力、執行能力高，實際上很聰明。但是，所有聰明都放在學業上。」

教大一項研究發現，香港3至5歲幼稚園學生的「心智解讀」能力落後於同齡英國兒童。（方家遠攝）

「心智解讀（Theory of Mind）」能力指，一個人能否理解及代入別人的思維及信念，從而解釋他人的想法、預測他人行為。心智解讀較佳的兒童，較能掌握比喻、諷刺、或善意謊言等較為複雜的表達方式，擅長與他人打交道，懂得看「眉頭眼額」，在朋輩間或會較受歡迎；學業方面，兒童的心智發展越成熟，理解能力愈高，有利學術成績。

懂說善意謊言兒童實際上較聰明

負責研究的教大心理學系助理教授王貞琳形容，懂得說善意謊言的兒童實際上是較聰明，因為他們要先懂得觀察及了解各方的需要，過程中便需要用到「心智解讀」能力。

教大心理學系助理教授王貞琳形容，懂得說善意謊言的兒童實際上是較聰明，過程中便需要用到「心智解讀」能力。（方家遠攝）

本地學校生心智理解較英童遜色

研究團隊於數年前訪問336位英國及香港的小學生，並於2016年發表首階段研究結果。結果顯示，於本地學校就讀的小學生心智理解發展，落後於同齡的英國學童；相反於國際校就讀的港童，則與英童相若。研究人員認為，結果或與本地學校較多著重操練，而國際學校及英國學校傾向以探究式學習方法為主有關。

根據首階段研究基礎，研究團隊隨後再在香港及英國招募240個育有3至5歲幼稚園學童的家庭，透過多個情境測試，進行兒童「錯誤信念」（False Belief Understanding）能力測試。

所謂「錯誤信念」能力，是指幼童能否站在別人角度思考，是量度幼童心智的重要指標之一；若幼童、心智發展緩慢的學童，不懂站在別人角度思考，反而傾向以個人認知猜測結果，便會未必能理解「錯誤信念」的邏輯。

（方家遠攝）

「錯誤信念」測試：

地點錯誤信念 情境： Sally把一本書放在籃子裡，Sally離開房間後，Andy把書轉移至另一個盒。 提問： 書本現時在哪裡？是誰放的在該處的？Sally原本把書放在哪裡？當Sally回來後，你覺得她會去哪裡找書？ 能夠理解的兒童： Sally對Andy搬書一事並不知情，故Sally只會前往籃子裡找書。 不能理解的兒童： 以為Sally回來後，和自己一樣，已知道書本在盒子裡。

內容錯誤信念 情境： 研究員向孩子展示一個有明確標籤的藥膏箱，再指示孩子查看箱中內容，發現裝著的是蠟筆而非藥物。 提問： 查看箱子前，你覺得裡面裝着的是什麼？事實上，箱子裝着的是什麼？ 媽媽未看過箱中內容，她會覺得箱裝着的是什麼？ 能夠理解的兒童： 由於媽媽不知道箱子裡的實際內容，會被藥膏標籤誤導，以為箱中裝滿藥物。 不能理解的兒童： 以為媽媽和自己一樣，已經知道箱中裝着的是蠟筆而非藥物。

約三分之二英童通過測試 高於香港僅半數

研究結果顯示，約有三分之二的英國兒童通過「錯誤信念」情境測試，惟通過測試香港兒童只有一半。王貞琳形容，平衡年齡，性別，語言能力、非語言能力以及兄弟姊妹的數量等因素後，香港兒童的心智水準明顯落後於英國兒童。

港爸港媽重學術 惟心智敏感度亦較低

在父母測試方面，每位家長需利用5分鐘時間，向研究人員形容子女是一個怎樣的人，並分享雙方的相處方式；研究人員會將家長的發言以心理、行為、外在及其他分類記錄。提及孩童心理狀態的次數愈高，代表父母的「心智敏感度（Parental Mind-Mindedness）」愈高。

結果發現，香港父母的心智敏感度較英國父母低。香港家長較關注小孩的外在優勢，英國家長則傾向使用更多行為、心理描述子女；提到心理屬性時，香港父母更強調認知和學術才能，而英國父母傾向從子女角度出發，著重他們的情緒及願望。

王貞琳建議，親子可一同閱讀繪本，加強心智解讀能力。（方家遠攝）

撇除父母心智影響 兩地孩童心智解讀力差距消失

研究人員撇除父母心智敏感程度因素後，兩地孩童心智解讀能力的差距消失。王貞琳認為，由此顯示香港兒童心智理解能力落後，或與其父母的心智敏感度較差有關。相關研究結果去年於國際學術期刊發表。

王貞琳指出，雖然華人社會重視父母權威，但親子相處時要取得平衡，要懂得尊重小孩的自主性，訓練他們對事物有獨立判斷，她形容：「香港兒童並不笨，他們認知能力、執行能力高，實際上很聰明。但是，所有聰明都放在學業上。」

親子可一同閱讀繪本以改善狀況

王貞琳建議，親子可一同閱讀繪本，以加強心智解讀能力，推薦繪本書目包括：《西遊記》、《走出森林的小紅帽》、《True Story of 3 Little Pigs》、《Harry the Dirty Dog》等。

從教育政策方面看，王貞琳認為，相對傳統考試模式，探索式教學法更能激發學生培養思考及分析力，呼籲本港學校應多加採用。