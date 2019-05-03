日籍技術員認運60隻黑胸葉龜到港　求情稱不知屬瀕危物種

日籍工程技術員以棉襪包裹60隻屬日本國家自然遺產的琉球黑胸葉龜，再裝在隨身行李從日本沖繩走私到香港，但經香港機場入境時被海關截查被捕，其中59隻被送返日本。日男今（3日）於區域法院承認非法進口瀕危物種，日男求情指只是幫朋友忙，不涉及商業買賣，亦不知琉球黑胸葉龜屬瀕危物種。法官質疑其說法，把案件押後5月7日處理。

被告Hiraguchi Naoki（43歲）在區域法院承認進口60隻琉球黑胸葉龜。(資料圖片)

被告Hiraguchi Naoki（43歲）承認於2018年10月26日，在香港機場沒按照香港法例第586章第11（1）條規定進口60隻琉球黑胸葉龜。

聲稱幫朋友運龜

辯方求情指，被告沒打算運龜到港作買賣，他並不知涉案龜隻為瀕危物種，只是想幫助朋友才幫忙運龜到港，被告與該名友人因釣魚而認識，二人已相識6至7日，關係親密，故當被要求幫忙而沒有懷疑，被告在案中亦沒有任何得益，以為龜隻運到港只是為了繁殖，而非商業買賣。

辯方續指，被告太太患腦癌，無法工作，而其10歲兒子亦因突然失去父親而出現心理問題，望法庭可輕判令被告盡快返日本照顧家人。

黑胸葉龜屬瀕危物種

案情指，被告於2018年10月26日在香港機場被截查，海關在被告的隨身行李發現60隻琉球黑胸葉龜，屬瀕危物種，估值51萬至240萬港元，但被告卻未能提供有關進口文件，故被拘捕。被告在警誡下指，龜隻由一名沖繩朋友給他，而他本要將龜隻轉交一名香港朋友。

案件編號：DCCC1192/2018