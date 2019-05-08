研究地鐵圖、數車站學交通系統　維多利亞幼稚園與哈佛推創客教育

維多利亞教育機構一年前與哈佛大學教育研究院Project Zero團隊合作，展開「創客教育」先導研究計劃，即幼兒透過手動學習，例如拆玩具、研究地鐵路線圖等，建構知識及啟發創新思維。有校長認為，現時學生可輕易在網上找尋學習資料，故培養他們自學與思考方法是教學關鍵。

美國哈佛大學教育研究院Project Zero團隊在午餐會上分享創客教育。（胡家欣攝）

維多利亞教育機構今日(8日)下午舉行教育領袖午餐會，由美國哈佛大學教育研究院Project Zero團隊分享「創客教育」的理念與落實情況。

維多利亞教育機構今日舉辦教育領袖研討會暨午餐會。屬校校長陳建雯（左起）、周大福教育集團執行副主席鄭余雅穎、及校長鄭麗銀均有出席。（胡家欣攝）

出席活動的銅鑼灣維多利亞幼兒園校長鄭麗銀表示，過往幼稚園採用國際文憑（IB）課程，並配合探究式學習。鄭指，今次合作加強學校的探究式學習法，例如讓學生透過親手拆玩具，經過研究及討論，理解玩具背後運作的原理，啟發學生好奇心及探索精神。

培養學生自學與思考方法是教學關鍵

在應用創客教育上，君匯港分校每日會安排約個半小時的探究式活動時間，希望學生透過動手參與教學活動，理解生活日常。學校曾教K2學生研究地鐵路線圖、數車站數目及設計八達通等，藉此令他們明白交通系統運作。校長陳建雯認為，現時學生可輕易在網上找尋學習資料，故培養他們自學與思考方法是教學關鍵。

維多利亞（君匯港）國際幼兒園暨幼稚園老師鍾寶珊指，教授K2生研究地鐵圖、數車站等，理解交通系統運作。（胡家欣攝）

本港教育制度以考試為主導，家長較多重視學術培訓，鄭麗銀認為，若要普及創客教育，學校有需要教育家長，令他們明白小朋友在探索學習過程中的重要得著，增強他們對教學的信心，「學嘅嘢唔會少咗，而係累積」，同時亦要讓家長見到學習成果，「唔係玩完就咩都冇。」

Project Zero 高級研究經理Lynneth Soils表示，要培養學生的學習興趣，不能單靠學校老師，家長亦擔當重要角色。她建議，家長可藉日常生活，如烹飪時，可與孩子交流，分享當中使用的食材、處理的方法等，培養小朋友的好奇心，增加他們對身邊一事一物的認知。