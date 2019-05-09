花式單車港隊小六生曾訓練受傷　父親學單輪車、讀國際裁判陪同行

香港迪士尼今（9日）聯通家庭與學校合作事宜委員會 （家校會）舉辦全港性「伴你高飛」獎勵計劃，本年由逾300間小學參與，逾6,200名學生及家長獲嘉許，樂園則捐贈超過1.2萬張樂園門票予得獎。有小學校長指，現時學生各有不同才能，需要給予鼓勵發揮所長。有獲獎女學生為花式單車港隊成員，曾赴德國比賽，其父親指女兒因訓練而不慎受傷，他為了深入了解女兒的堅持和艱辛，特別學習駕駛單輪車並報讀國際裁判班，父女關係更加深厚。

香港迪士尼今（9日）聯通家庭與學校合作事宜委員會 （家校會）舉辦全港性「伴你高飛」獎勵計劃，有逾300間小學參與。（香港迪士尼樂園提供）

家校會主席湯修齊表示，獎勵計劃有助鼓勵學生在學業以外，就自己的興趣尋找多元發展，同時提倡家長與學校一同探索孩子的性格特質，支持及培養子女多方面發展。九龍塘官立小學校長吳炎婷則指，學校和家長給予學生的支持和陪伴非常重要，能為他們建立愉快學習的環境，和協助培養正面的學習態度。香港迪士尼樂園度假區企業公民事務總監黎珮珊亦指，高興該計劃得到多間學校、家長及學生參與。

鍾希瑜（中）為香港花式單車代表隊成員，其爸爸（左）未了解女兒訓練的艱辛，也學習踩單輪車。（香港迪士尼樂園提供）

在九龍塘官立小學就讀六年級的鍾希瑜，自幼稚園起學習花式單車，現時為香港代表隊成員，曾代表香港遠赴德國和其他地方比賽。希瑜曾在訓練中受傷，其爸爸鍾先生為了解女兒的訓練艱辛，除了經常陪女兒到場地訓練，更於四年前學習駕駛單輪車，並報讀國際裁判班，「我希望做到真正與她同行，關係亦變得更深厚，也推動女兒繼續追尋自己的夢想。」

同校五年級的項珮爾去年加入學校戲劇組，希望以此在舞台上感謝母親。第一次飾演的舞台角色，便是一位媽媽。她由於毫無經驗而感到手足無措，幸得媽媽從旁鼓勵，並不時參考媽媽的言行舉止以助「入戲」:「媽媽平時很關懷我和弟弟，每次生病她都會無微不至照顧我們。我希望能在舞台上將『媽媽』這個角色發揮得最好,以答謝媽媽多年的照顧，和支持我發展興趣。」