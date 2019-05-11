團體辦empty the tanks行動　30人到場要求海洋公園停止動物表演

每年全球各地的保護動物人士均會舉行「Empty the tanks」行動，到所在地區的水族館示威，要求停止圈養動物。本年度的行動定於今日（11日）進行，並獲得全球超過60個地方響應。 團體「豚聚一家」今日以「釋放海豚」為主題，到香港海洋公園正門外抗議，要求園方停止動物表演，並呼籲入場市民不要觀賞相關的表演項目。 而參加活動的團體、香港海豚保育學會早前亦就虛擬動物展示的展覽方式作調查，當中顯示逾八成人認同相關方式更勝傳統水族館。

約30名示威者於海洋公園正門外，向入場公眾呼籲不要觀賞動物表演。（團體提供圖片）

「Empty the Tanks」香港站由「豚聚一家」主辦，今日聯同約30名示威者到海洋公園正門抗議。他們手持寫上「動物監獄」的橫額、「釋放海豚」、「零表演，零囚禁」的紙牌，分別在海洋公園正門外及港鐵站內展示。

團體要求海洋公園逐步減少動物表演場次，並最終停止所有形式的動物表演。他們又要求園方停止引入動物及停止再進行人工繁殖；並增加透明度，公開園內動物的詳細資料，成立通報機制發放動物傷亡消息。

他們手持寫上「動物監獄」的橫額。（團體提供圖片）

逾八成人認同虛擬動物投影更勝傳統水族館

而另一個關注動物權益的團體香港海豚保育學會，於復活節假期舉辦「Free D鯨豚互動展」，並於展覽期間以問卷調查方式收集參加者對虛擬鯨豚和傳統水族館的意見，共收集223名入場公眾的有效樣本。調查結果顯示，86.1%的受訪者認為以虛擬投影的方式可以取代傳統水族館的教育功能，當中能夠展示動物的特徵、內部結構等；同時有86.2%的受訪者同意虛擬鯨豚在保育層面上，可取代有困養動物的機構。

他們又認同以虛擬投影方式的展覽相對靈活；另外有超過56%的受訪者認為若水族館以投影技術取代真實的動物展示，將增加他們入場參觀的意欲。學會稱，有受訪者指出圈養鯨豚是牟利生意，而水族館往往漠視動物的自由和健康。他們認為調查結果顯示，以高科技展示動物的形式有助參觀者認識鯨豚動物，同時無損動物福利和自由。