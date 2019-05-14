女兒屢偷竊不改　揭常遭單親母打鬧　打人者亦是受害者

心理創傷是無形壓力，亦可影響下一代人。有單親媽媽頻以打罵方式管教子女，結果不奏效，亦間接激發女兒偷竊「反抗」。經社工及治療師介入後，發現肇因源自該媽媽兒時心理陰影，由於父母虐打及前夫施暴，她成為媽媽後，亦「複製」不當教育兒女方法。 有社工透露，有8成兒童心理受創個案，其父母亦隱藏自身創傷問題。

阿珊曾以為打罵是管教子女良方。(陳淑霞攝)

36歲的阿珊是單親媽媽，10歲大的女兒屢現偷竊行為，雖然多次打罵，但一直未有改善，經社工轉介後，決定接受兒童心理創傷治療服務。

阿珊與治療師傾談後始發現，自己的管教模式與兒時經歷有莫大關係。她表示，父母自少離異，亦常動輒打罵，「做得好同唔好，都係只會鬧我」，前夫亦常在子女面前施虐她。潛移默化下，她亦視打罵等高壓管教手段為理所當然，「從來唔識點樣讚啲仔女。」

治療後學會向子女說「對唔住」

不過，經治療服務後，她明白此非解決方法，亦理解到女兒偷竊的行為，源於安全感欠奉，阿珊直言經此一役後，學懂關顧子女感受，「以前都會話阿媽係大晒，而家做得唔啱，會主動同仔女講對唔住。」親子關係修復後，女兒陋習不再，同時自己亦有得着，「慢慢都都學識放低(成長創傷）。」

姚景之表示，計劃至今已服務約150名兒童及家長，發現當中有8成照顧者本身亦隱藏創傷經歷，遂影響其管教模式，變得高壓。(陳淑霞攝)

小童群益會自2017年9月起提供「賽馬會兒童心理創傷治療服務」，為3至12歲有心理創傷症狀兒童及其家長，提供藝術治療、音樂治療等感官介入服務，透過重塑創傷經歷，擺脫陰霾。

八成個案照顧者隱藏創傷經歷

音樂治療師兼註冊社工姚景之表示，計劃至今已服務約150名兒童及家長，發現當中有8成照顧者本身亦隱藏創傷經歷，遂影響其管教模式，變得高壓，亦與子女關係較為疏離。他又指，創傷難以言喻，透過藝術、遊戲等感官治療，可協助事主從傷痛復原，解決根本問題 。

小童群益會總幹事陳健雄亦表示，家長如有創傷，勿太自責，亦應盡早尋求專業協助，疏導情緒，「幫到自己，亦都幫到小朋友。」

小童群益會調查發現，47.4%受訪兒童及66%家長表明曾經歷最少一件創傷事件。中為陳健雄，右二為梁淑雯。(陳淑霞攝)

機構一項調查發現，47.4%受訪兒童及66%家長表明曾經歷最少一件創傷事件。老師嚴厲處罰、父母望子成龍等教育壓力，以及親友患病或喪親事件，更雙雙居於榜首。研究亦反映，照顧者的創傷經歷，與孩子的心理困難亦成正比，反映兩者有連帶關係。

負責分析結果的中大社會工作學系高級講師梁淑雯指，有家長於問卷中透露，自己兒時成績欠佳，亦有部分家長形容，誕下有特殊學習需要(SEN)的小朋友，為他們自身帶來創傷，「覺得自己好失敗，唔識點管教。」