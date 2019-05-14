心理創傷可跨代「相傳」　調查：父母傷痛愈多　子女心理困難愈大

心理創傷揮之不去，甚至可跨代轉移，影響兒童愉快成長。小童群益會一項調查發現，47.4%受訪兒童及66%家長表明曾經歷最少一件創傷事件。老師嚴厲處罰、父母望子成龍等壓力，以及親友患病或喪親事件，更雙雙居於榜首。研究亦反映，照顧者的創傷經歷，與孩子的心理困難亦成正比，反映兩者有連帶關係。 有學者認為，照顧者的創傷經歷，倘未有正視處理，或會轉移至下一代，影響孩子的成長觀。

小童群益會調查發現，47.4%受訪兒童及66%家長表明曾經歷最少一件創傷事件。（陳淑霞攝）

機構於去年4月至今年3月期間，成功邀請530名K1至小六兒童及其照顧者填寫問卷，並委託中大社會工作學系進行分析。調查結果顯示，47.4%受訪兒童及66%照顧者曾歷一件或以上創傷事件。

學習壓力成學童最感創傷事件

兒童方面，最多人選擇的創傷事件首3位依次為：「與教育有關的壓力事件」、「與他親近的人患病或因病過世、照顧患病的親人」及「交通意外」；照顧者最常經歷的創傷事件，亦與學童結果類近，同樣以上述三項居榜首，但親友患病或離世則佔最高比例。不過，超過89%受訪者未曾接受輔導服務。

調查結果亦反映，兒童或照顧者創傷經歷愈多，其負面的健康問題則愈多，包括情緒、注意力、行為及社交亦見較多困難。有創傷經歷的照顧者，在生理狀況、焦慮與失眠狀況、創傷後壓力症的症狀亦較多。

中大社會工作學系高級講師梁淑雯指，兒童的創傷經歷，會為他們帶來情緒、專注力、行為和社交上的負面影響 ，照顧者曾經歷愈多創傷，其孩子亦有愈多的心理及成長困難，反映創傷的負面影響，會轉移至下一代。她又提到， 有創傷經歷人士尋求輔導的比例不高，帶來隱憂。

小童群益會總幹事陳健雄則建議，家長應留意創傷對自身的身心影響，及早處理自己的創傷或尋求專業協助，預防創傷跨代轉移。倘子女亦不幸遇上創傷經歷，家長可用自身經驗輔助子女跨越難關。他又建議港府設立專門的心理創傷治療服務，協助有需要家庭。