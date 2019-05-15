4月誘蚊產卵器指數5.4%　按月升高4倍　將軍澳北達警戒水平

食環署今日（15日）公布，4月份全港白紋伊蚊誘蚊產卵器指數，由3月份的1.1%上升至5.4%，百分點上升4倍，顯示監察地區內白紋伊蚊滋生的情況雖然並不普遍，但有上升趨勢。食環署提醒市民，夏季來臨將有利蚊子迅速滋生，市民必須採取有效措施防治蚊患。

4月份全港白紋伊蚊誘蚊產卵器指數升至5.4%。（資料圖片／美聯社）

95%監察地區錄得正指數 將軍澳北升至20.6%

食環署上月在57個監察地區中，54個地區錄得正指數，比率達95%；指數介乎0.9%至20.6%，最高為將軍澳北的分區指數，高於20%的警戒水平。至於各主要口岸的每月白紋伊蚊誘蚊產卵器指數，則由3月份的0.01%上升至4月份的0.8%。

發言人指，食環署已於錄得正指數的相關地點進行防蚊滅蚊工作，亦已在分區指數達警戒水平的分區啟動跨部門滅蚊應變機制。食環署另外會額外發放兩個階段的分區白紋伊蚊誘蚊產卵器指數。

食環署和相關政府部門已於上月展開全城防蚊及滅蚊行動，重點工作包括在民居附近100米範圍內樹木茂盛的地點，每星期使用霧化處理方法殺滅成蚊；每星期巡查、清理積水、施放殺蟲劑及清除棄置的水載容器；以及除草工作，消除潛在蚊子棲息地方。食環署和相關部門在未來數月會在所管轄範圍，特別是在分區指數達到警戒水平的分區，持續上述防蚊及滅蚊工作，並加強公眾宣傳教育計劃。食環署已於上月展開第二期滅蚊運動。

食環署的圖表顯示，對上三個月的誘蚊產卵器指數，高於去年同期數字。（食環署圖片）

今年就處所滋蚊共有41宗檢控

另外，防治蟲鼠視察小組已加強巡查建築地盤及針對蚊子滋生地採取執法行動，今年截至5月10日，食環署根據《公眾衞生及市政條例》，就有關處所內發現蚊子滋生共提出41宗檢控，包括39宗涉及建築地盤和2宗涉及其他處所的個案。

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+ 6 + 5 + 4

發言人續說，白紋伊蚊能在細小的水體中滋生，市民應做好家居防蚊及滅蚊措施，包括︰

視察家居及附近環境、 徹底清除可供蚊子滋生的地方、 每周最少一次徹底更換花瓶的水、 擦洗內壁並清倒盆栽墊碟的水、 妥善棄置汽水罐和飯盒等容器、 及在棄置的輪胎上鑽大洞等； 亦建議市民及物業管理公司，應經常保持溝渠暢通及填平凹陷的地面，以防積水，並需每周最少一次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，除去可能積聚的蚊卵。

此外，鄉郊或近樹林的地方為蚊子及其他昆蟲、動物的天然活動和棲息地方，居住在鄉郊地區的人士如有需要，可於門窗裝上防蚊網。身處在大自然的環境中應該做好個人防護措施，包括︰

避免長時間逗留在叢林附近、 外出時穿上淺色長袖衫和長褲、 及使用含避蚊胺成分的驅蚊劑等； 市民如發現蚊患，可致電1823向政府部門報告。

白紋伊蚊是傳播登革熱的病媒，亦可傳播寨卡病毒。去年本港錄得29宗本地登革熱個案，而鄰近地區登革熱的活躍程度亦處於高水平，加上本港夏季炎熱多雨，有利蚊子短時間內大量繁殖。發言人重申，防治蚊子工作必須透過各方努力，持之以恆，才能取得成效，呼籲社會各界與政府攜手合作，採取有效措施。