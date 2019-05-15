中文口試擬納校本評核　學者憂教師壓力反增　評分標準難統一

日前有消息指，教育局轄下學校課程檢討專責小組正研究精簡中文科課程，將中學文憑試（DSE）中文科卷四說話卷，納入校本評核（SBA）。然而，相關做法孰好孰壞，中文教育學者各有看法。 香港大學中文學院高級講師何偉幟接受訪問時表示，中文科口試應予以保留，若改以校本方式處理，他擔心會進一步加重教師的教學壓力，相關評分標準亦難以統一。 香港教育大學中國語言學系系主任施仲謀同樣認為，不宜取消中文口試，又同時表示贊成將其納入校本評核，冀令相關評核模式進一步貼近國際文憑課程（IBDP）。

香港大學中文學院高級講師何偉幟接受訪問時表示，中文科口試應予以保留。（受訪者提供）

考評局前秘書長唐創時卸任前夕，曾指中文科的考核可再簡化，可只設閱讀理解及寫作，不設聆聽與口語考核。日前有消息指出，專責小組認為目前校本評核制度可簡化，例如在選修部分中，由「十選二」改為只選修一個單元或減少提交分數次數。校本評核過程中可設口頭簡報或小組討論，取代DSE中文說話能力考核。

資深中文科教師王美琪接受訪問時表示，做法有助減輕師生負擔、減少操練，但同時擔心，刪除卷四會影響學生的說話能力，建議重新引入「個人短講」，取代小組討論。

有意見指出，中國內地、台灣的中文科考試只設閱讀及寫作卷，香港可以跟隨相關做法，從而減少師生負擔。港大中文學院高級講師何偉幟接受《香港01》訪問時指出，根據其教學經驗，「內地學生通常讀書好叻，但『講出嚟』就唔係咁叻。」

DSE中文科評核大綱

學者：小組討論懲罰性格較內向學生

何偉幟認為，中文科口試有特定功用，不應取消，但認同目前的小組討論考核模式為師生帶來較大壓力，「小組討論係懲罰緊啲性格比較內向的學生。」他形容，目前模式過於傾向「辯論」，學生應考前有很多憂慮，「同場遇到太多『高手』會擔心比唔上，但又會驚遇到『豬一般的對手』被拖累，好講運氣。」

自DSE推行以來，中文科一向被喻為「死亡之卷」，何偉幟認為改革目的就是要讓它變得「不死亡」。由此他建議，當局應該保留中文科口試，但應改變考核模式，將「辯論」改成只有「論」，例如可考慮設立包含傳統文化元素的個人短講。

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若改為「校本」 評分標準難統一

對於將中文口試納入校本評核的建議，何偉幟擔心，相關做法反而會增加教師的壓力；一旦落實做法，由於「校本」的差異，教師的評分標準很難完全統一。

身兼程發展議會的中國語文教育委員會成員的施仲謀早前接受《香港01》訪問時提及，國際文憑課程（IB）的教學模式，或可成為中文科的「救命草」。對於將中文口試納入校本評核，施表示贊成，他指出IB課程學生同樣需在校內進行類似口頭報告，相關做法具參考價值。

施仲謀贊成將中文口試納入校本評核。（資料圖片）

至於中文科是否應該只考讀寫卷，施仲謀認為，此做法只適用於過往的精英教育制度；對現今社會的普及教育而言，只考核讀寫卷的做法，與目前學生中文程度並不匹配。