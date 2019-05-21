40歲男子手汗極大可滴水　多年難識異性未曾拍拖　切交感神經根治

踏入夏天，本港天氣逐漸炎熱，外出時難免大汗淋漓。不過，倘若出現身體局部性出汗的情況，則可能是多汗症的病徵。 港怡醫院心胸肺外科專科醫生司徒達麟指出，本港約有35萬人患有手掌多汗症，嚴重者更會出現汗珠、甚至手掌「滴水」。他稱坊間對病症缺乏理解，連家庭科醫生亦誤以為無治療方法，導致病人慘被困擾多年。他更指出，曾有多名約30至40歲的病人前來求醫，指病症令他缺乏自信，甚至難以結交異性。他建議病人可以透過針孔手術切除部分交感神經，以徹底解決多汗症的困擾。

港怡醫院心胸肺外科專科醫生司徒達麟指，坊間對手掌多汗症缺乏認識，誤以為無法根治。（張嘉敏攝）

多汗症意指身體局部性出汗過多，當中排汗非由溫度、情緒等因素所導致，而排汗量明顯超過調節溫度的需求。港怡醫院心胸肺外科專科醫生司徒達麟指出，當中以手掌多汗症最為常見，推算全港約有35萬名患者。他續稱，病徵包括身體兩側出現對稱出汗情況、每周至少出現一次身體局部出汗、而出汗情況會隨著睡眠停止等，而大部分患者於25歲以下發病。他解釋，多汗症有程度之分，中度者容易於握手時冒汗，嚴重人士則會於手掌冒出汗珠，「再嚴重啲甚至會有一滴滴水滴落地。」

坊間誤以為無法根治 40歲患者受困擾多年

他形容多汗症猶如隱形殘疾，不但影響工作或學業上的需要，甚至窒礙社交，「有學生話寫完一行字，上面嗰行已經抹走咗。」司徒達麟續稱，曾有多位年約30至40歲的男女患者前來求醫，指自己從十多年前起發病，更因病窒礙社交生活多年，「怕醜、完全未拍過拖，唔敢出去結識異性…佢哋好坦白話未拍過拖就係因為呢個原因。」他指出坊間一般對手掌多汗症缺乏認識，甚至連家庭科醫生亦誤以為難以治癒，令患者慘受手汗症狀折騰多年。

現時可透過針孔式胸腔鏡手術，分別以3毫米的針、在身體左右兩邊各開三個小孔，以切除脊柱中的交感神經。（受訪者提供圖片）

透過針孔手術根治手汗

現時坊間一般以離子電浸療法，或透過注射肉毒桿菌作治療。當中前者要求患者將兩隻手掌浸於含有電解質的液體中，達至堵塞汗腺的功能；而後者則於手掌上注射多針肉毒桿菌，令藥效能遍佈手掌。不過，他指出上述方法的效能並不持久，一但藥力消退便需要再次接受療程，而所需的費用不菲。他續稱，現時可透過針孔式胸腔鏡手術，分別以3毫米的針、在身體左右兩邊各開三個小孔，以切除脊柱中控制腋下及手掌出汗的T3交感神經；而切除後大部分患者均能根治多汗症。