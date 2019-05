《福布斯》公布2019全球最佳酒店客房　香港文華東方酒店上榜

五星級酒店向來奢華,但哪些最好?《福布斯旅遊指南》今日(17日)公布2019全球最佳酒店客房名單,來17個國家及地區的41家酒店得到嘉許,香港只有中環的香港文華東方酒店上榜。 《福布斯》表示,上榜的酒店客房不僅佈置精美,而且愜意舒適,實用優雅,高品質床品、奢華洗漱用品及精心配置的高科技設施亦十分重要,酒店細節上,隔音效果對不少人而言亦最重要,故此為評分的其中一個重要準則。

位於中環的香港文華東方酒店入選為《福布斯旅遊指南》2019全球最佳酒店客房名單。(《福布斯旅遊指南》網頁圖片)

考評員匿名就900項標準評分

《福布斯旅遊指南》最近發布的名單,是以匿名考評員入住酒店後,根據多達900項標準為酒店評分,從而選出全球最佳酒店客房 名單,並成為《福布斯旅遊指南》的年度評級提供參考。其中12間上榜酒店來自亞洲地區,三間為中國內地酒店,均為國際著名集團的旗下酒店,包括廣州四季酒店、北京瑰麗酒店、王府半島酒店;香港及澳門也有三間上榜--香港文華東方酒店、澳門萬利(Encore Macau)酒店及永利澳門酒店。

另外,《福布斯》亦表揚得獎的獨立酒店,當中包括東京皇宮酒店、阿爾皮納格施塔德酒店 (The Alpina Gstaad) 、新加坡富麗敦海灣酒店 (The Fullerton Bay Hotel Singapore) 以及佩德雷加爾度假酒店 (The Resort at Pedregal)。

澳門的永利酒店亦有入選。(《福布斯旅遊指南》網頁圖片)

客房隔音效果也成評分要素之一

《福布斯》指,入選的酒店除了佈置精美、令人感到愜意舒適、實用優雅、採用高品質床品、奢華洗漱用品和精心配置的高科技等外,出眾的客房隔音效果、臥室除了床鋪和辦公區、還單獨劃分了一個舒適的休息區及寬敞的化妝區供兩位賓客自在地淋浴與更衣也非常重要。

《福布斯旅遊指南》首席執行官 Filip Boyen 表示,《福布斯旅遊指南》的全球最佳客房名單,無疑是無比精美的客房,評分不局限於客房的裝潢,而是會對入榜的每家酒店進行了全方位測評,證實每家酒店都非常舒適、安靜,並配有一流的設施和技術。

《福布斯》亦表揚得獎的獨立酒店,當中包括位於東京車站附近的東京皇宮酒店。(《福布斯旅遊指南》網頁圖片)

入選的41所酒店的名單如下:

https://www.forbestravelguide.com/collections/2019-worlds-best-rooms