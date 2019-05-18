翻生男神余德丞夥拍任何仁推廣心肺復蘇　急救組織促設《好人法》

為喚起市民對突發心律失常死亡綜合症的關注以及推動急救教育及培訓，遺傳性心律基金會今日（18日）於鑽石山荷里活廣場舉行「救人救心大行動暨心律會大使委任禮」，同時委任藝人余德丞（Dickson）為「心律會大使」，並邀得「任何仁」到場與百多名中學生一同示範心肺復蘇法（CPR）。 去年於球場踢波時突發昏迷的余德丞經歷過「生死邊緣」感受很深，坦言能夠蘇醒是非常幸運，他鼓勵身邊人學習急救之餘，運用時也不應感到猶豫，「就算誇張到裂咗一條肋骨，都叫救得返、醒得返，如果唔做可能永遠都醒唔返。」

約百人一同用利假人，進行心肺復蘇法。（梁鵬威攝）

心律會大使、藝人余德丞去年8月中，在西營盤中山紀念公園球場踢波期間時突然暈倒昏迷，送入瑪麗醫院深切治療部搶救，一度危殆，經過46小時急救後才蘇醒。對於這次「死過翻生」經歷，他說對事發經過全不知情，事後透過家人和朋友講解及其他報道，得知是「100個巧合」的僥倖。

心律會大使、藝人余德丞（右）跟任何仁（左）一同「畀心」，呼籲大眾多注意心臟健康。（梁鵬威攝）

朋友用AED機即場急救

余德丞今日憶述說，昏迷前一刻完全未有感到不適，然後一下子倒地了，「啱啱球場內有AED（自動體外心臟去顫器）急救儀器，當時亦朋友識得用，隔離（球）場亦有醫科生同場踢球，加上消防局及瑪麗醫院又喺附近，咁多原因先救得返我條命，我的確係僥倖救返，所以覺得大家要學下急救。」

了解使用AED機 以防不時之需

作為被救者，余分享説，為了救人一命，不用感到尷尬、猶豫，「要幫人搓（即心外壓），就算誇張到裂咗一條肋骨，都叫救得返、醒得返，如果唔做可能永遠都醒唔到，但當然發生呢件事機會好低。」曾經歷過走近「鬼門關」，問到他有否學習急救時，余坦言未有空上堂領取證書，但也向懂得急救的朋友了解使用AED機，若有需要可伸出援手。

就係差呢一步就可以水到渠成，呢方面係時間問題。 香港心肺復蘇法委員會主席王國耀促立《好撒瑪利亞人法》

香港心肺復蘇法委員會主席王國耀期望政府、特別是食物及衞生局能盡快探討，進一步推動真誠助人風氣。（梁煥敏攝）

中日台韓已訂立《好撒瑪利亞人法》

醫護組織倡議香港訂立《好撒瑪利亞人法》，即俗稱《好人法》，為在危急狀況下合理施救的人提供法律保障。現時不少西方國家以至亞洲地區，包括內地、台灣、韓國及日本也有類似的緊急醫療救護條例。

香港心肺復蘇法委員會主席王國耀表示，近年因委員會及消防署大力宣傳下，不少市民對心肺復甦急救的確加深了解及認知，惟有關法例仍未定立，坦言「就係差呢一步就可以水到渠成，呢方面係時間問題。」期望政府、特別是食物及衞生局能盡快探討，進一步推動真誠助人風氣。

王又提到，現時仍有市民擔心救人時出現尷尬情況，他坦言，若然是擔心男女有別，女士們可加快學習急救方法，有必要時可幫助其他人，「死亡係唔分男女嘅，救人都唔應該分男女。」