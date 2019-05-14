心光盲人學校9月首設高中課程　校友憂學生停留舒適區礙發展

「唇讀女生」曾芷君母校、有逾百年歷史的心光盲人院暨學校，雖然自70年代起設中學課程，但一直僅開辦至中三；《香港01》獲悉學校將於2019/20學年，首度增設高中課程以供銜接，除4個核心科目外，亦會提供4個選修科。 據了解，校方因部分心光畢業生未能受惠於主流教育，以致文憑試成績非常低分，甚至沒有應考文憑試；再加上患有輕度智障的視障學生，轉入特殊學校後，亦未見受益，故開辦新高中課程以切合他們的學習需要。 立法會議員張超雄認為，做法能為視障生及家長提供多一個升學選擇；不過，心光校友莊陳友以及失明人協進會均有憂慮，擔心做法「倒退」，且有違推動融合教育的原意，成為普通學校拒收視障生的藉口。

心光盲人院暨學校去年初已與教育局商討開辦新高中課程。（資料圖片 / 倫星揚攝）

雙耳患中度至嚴重聽障、雙眼弱視程度在醫學界上，被界定為完全失明，仍在2013年中學文憑試取得3科5**、獲中大翻譯系取錄的曾芷君亦曾是心光的學生；她在心光讀至中一，後轉到英華女學校再由中一讀起，憑自創的「唇讀」凸字方式學習，考得佳績。至完成高中為止，心光的老師也一直提供協助，如將教材轉成凸字，令她可「閱讀」。

去年初與教育局商討 反應正面

心光盲人院暨學校目前設有小學至初中課程，若視障學生中三畢業後，想繼續升學完成高中課程，一般可轉讀主流學校。據了解，學校自去年初起，已與教育局高層會面，商討開辦新高中課程，並曾遞交過三次建議書。校方形容，教育局對學校新發展感到正面，今年初終獲通過審批申請。

《香港01》向心光學校校長黃君保查詢，獲黃以書面回覆，確認下學年將開辦新高中課程。他認為，目前心光學校的學制未能令所有視障學生受惠，部份學生學習或適應能力不足（less potential or readiness），若過早轉入主流學校讀書，將會承受太多壓力，疾礙他們學習及個人發展。

黃君保認為，新高中課程能針對這批學生的學習需要，為他們提供多一條升學出路。他強調，心光學校的融合教育理念不會受到新安排影響，若主流學校學習有利視障學生，學校會繼續推薦他們到普通學校升學。

「唇讀女生」曾芷君曾於心光學校就讀，及後轉讀主流學校並於DSE考獲佳績，獲中大取錄。（資料圖片／江智騫攝）

心光盲人院暨學校新學年首度開辦新高中課程，將會提供4個選修科供學生修讀。（資料圖片 / 林若勤攝）

部份入讀主流校視障生 最終無應考文憑試

學校去年12月曾與校友會面，發布文件及交代擬開辦課程的原因及細節。《香港01》取得這份校內文件，內容指校方發現有相當一部份在主流校就讀的中六視障學生，雖然畢業後仍獲得心光學校的學習支援，但不少學生在文憑試成績相當低分、有多科不合格，甚至最終沒有應考文憑試。

另外，部份患輕度智障的視障學生中三畢業後轉到特殊學校，惟學習需要未獲適切配合。校方認為，情況反映現有升學系統未能迎合上述視障學生的學習及就業需要，亦關注到愈來愈多失明年輕人因失業等問題，對未來前境感到絕望，故擬開辦新高中課程解決問題。

將開辦四選修科 涵蓋IT、旅遊、健康

心光新高中課程除提供四個核心科目外（中文、英文、數學及通識），亦會提供四個選修科，包括科技與生活、資訊及通訊科技、旅遊與款待、健康管理與社會關懷科目。文件形容新課程具備學術、職業及創業導向元素（both academic as well as career and entrepreneurial oriented）。此外，課程會融合復康訓練及治療師服務以輔助學生學習。

擔心心光學校開辦新高中課程後，會變相鼓勵家長及視障學生避免融合教育。 莊陳有

香港首位失明政務官，曾任助理教育司及助理政務司的莊陳友表示，擔心光學校開辦新高中課程後，會變相鼓勵家長及視障學生避免融合教育。（資料圖片 / 吳煒豪攝）

心光校友莊陳友不太支持 憂成主流學校拒收視障生藉口

香港失明人協進會財務秘書何家樑不贊成學校開辦新高中課程，擔心變相鼓勵失明學生留在「舒適區」學習，有違學校致力推動融合教育的原意。何家樑指，心光學校自70年代起，一直推動融合教育，鼓勵視障學生盡早到主流學校接受教育，讓他們與一般學生彼此認識交流，以助他們將來適應及投入社會工作。

心光學校校友、本港首位失明政務官莊陳友亦不太支持校方決定。他表示，理解學校針對多重傷殘的學生，提供較少主流學校開辦的課程，但他認為學校毋須開辦新高中課程，擔心課程除鼓勵家長及視障學生避免融合教育，亦會讓普通學校多一個藉口拒絕推行融合教育。莊又肯定盲人學校的特殊教育訓練，但認為融合教育對視障學生成長是「不可或缺」。

失明人協進會財務秘書何家樑表示，不贊成學校開辦新高中課程，認為變相鼓勵失明學生留在「舒適區」學習，有違學校致力推動融合教育的原意。（資料圖片）

失明人協進會：中三轉到主流 有助學習與人相處

現時心光學校約有50多人，平均一班5、6名學生。何家樑覺得學生轉到主流學校後，將會接觸更多不同類型的同學，更會與一般學生合作做專題研習，在磨合的過程中能夠學懂與人相處，「即使學生喺學校犯錯，亦都冇咩大不了。」他續指，主流學校能夠提供更多科目及課外活動選擇，有助學生身心發展。

未諮詢校友意見

另外，何又憂慮，學校推行新高中課程後面對收生壓力，會要求可轉到主流學校的學生，留在心光原校升讀，妨礙學生升學發展。他又批評學校從未諮詢校友意見，僅在去年底通知校友有關決定，有不少校友對此表達不滿，而協會曾與學校及教育局商討，但意見未獲採納，未來只好持續監察學校如何落實課程。

在現實限制下，主流學校的課程設計、人手規劃等未必符合每位SEN（特殊教育需要）學生的需要，若學生欠缺足夠支援，融合教育只會令他們猶如在大海浮沉。 立法會議員張超雄

張超雄認為，肢體殘障、智障及聽障兒童的學校均有開辦高中課程，惟獨視障學校未有提供，認為心光開辦後，能夠為視障學生及家長提供多一個升學及出路選擇。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

多重殘障學生難適應主流學校 影響準備DSE

一直關注特殊教育政策的立法會議員張超雄則支持學校決定。他指，現時肢體殘障、智障及聽障兒童的學校均有開辦高中課程，惟獨視障學校未有提供，認為心光開辦後，能夠為視障學生及家長提供多一個升學及出路選擇，因部分學習能力稍遜或多重殘障的視障學生，在融入主流學校上面對更多困難，花費精力適應新環境，「融合教育只會令他們猶如在大海浮沉。」

他認為，應考文憑試是年輕人的重要人生階段，若部分視障學生能選擇在心光原校升讀，獲得專業學習儀器與教學支援，相信對他們學習與成績會有幫助。他覺得延長特殊教育，並非必然與融合教育理念背道而馳。