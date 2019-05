心光盲人學校9月首設高中課程　校友憂學生停留舒適區礙發展

「唇讀女生」曾芷君母校、有逾百年歷史的心光盲人院暨學校,雖然自70年代起設中學課程,但一直僅開辦至中三;《香港01》獲悉學校將於2019/20學年,首度增設高中課程以供銜接,除4個核心科目外,亦會提供4個選修科。 據了解,校方因部分心光畢業生未能受惠於主流教育,以致文憑試成績非常低分,甚至沒有應考文憑試;再加上患有輕度智障的視障學生,轉入特殊學校後,亦未見受益,故開辦新高中課程以切合他們的學習需要。 立法會議員張超雄認為,做法能為視障生及家長提供多一個升學選擇;不過,心光校友莊陳友以及失明人協進會均有憂慮,擔心做法「倒退」,且有違推動融合教育的原意,成為普通學校拒收視障生的藉口。

心光盲人院暨學校去年初已與教育局商討開辦新高中課程。(資料圖片 / 倫星揚攝)

雙耳患中度至嚴重聽障、雙眼弱視程度在醫學界上,被界定為完全失明,仍在2013年中學文憑試取得3科5**、獲中大翻譯系取錄的曾芷君亦曾是心光的學生;她在心光讀至中一,後轉到英華女學校再由中一讀起,憑自創的「唇讀」凸字方式學習,考得佳績。至完成高中為止,心光的老師也一直提供協助,如將教材轉成凸字,令她可「閱讀」。

去年初與教育局商討 反應正面

心光盲人院暨學校目前設有小學至初中課程,若視障學生中三畢業後,想繼續升學完成高中課程,一般可轉讀主流學校。據了解,學校自去年初起,已與教育局高層會面,商討開辦新高中課程,並曾遞交過三次建議書。校方形容,教育局對學校新發展感到正面,今年初終獲通過審批申請。

《香港01》向心光學校校長黃君保查詢,獲黃以書面回覆,確認下學年將開辦新高中課程。他認為,目前心光學校的學制未能令所有視障學生受惠,部份學生學習或適應能力不足(less potential or readiness),若過早轉入主流學校讀書,將會承受太多壓力,疾礙他們學習及個人發展。

黃君保認為,新高中課程能針對這批學生的學習需要,為他們提供多一條升學出路。他強調,心光學校的融合教育理念不會受到新安排影響,若主流學校學習有利視障學生,學校會繼續推薦他們到普通學校升學。

「唇讀女生」曾芷君曾於心光學校就讀,及後轉讀主流學校並於DSE考獲佳績,獲中大取錄。(資料圖片/江智騫攝)

心光盲人院暨學校新學年首度開辦新高中課程,將會提供4個選修科供學生修讀。(資料圖片 / 林若勤攝)

部份入讀主流校視障生 最終無應考文憑試

學校去年12月曾與校友會面,發布文件及交代擬開辦課程的原因及細節。《香港01》取得這份校內文件,內容指校方發現有相當一部份在主流校就讀的中六視障學生,雖然畢業後仍獲得心光學校的學習支援,但不少學生在文憑試成績相當低分、有多科不合格,甚至最終沒有應考文憑試。

另外,部份患輕度智障的視障學生中三畢業後轉到特殊學校,惟學習需要未獲適切配合。校方認為,情況反映現有升學系統未能迎合上述視障學生的學習及就業需要,亦關注到愈來愈多失明年輕人因失業等問題,對未來前境感到絕望,故擬開辦新高中課程解決問題。

將開辦四選修科 涵蓋IT、旅遊、健康

心光新高中課程除提供四個核心科目外(中文、英文、數學及通識),亦會提供四個選修科,包括科技與生活、資訊及通訊科技、旅遊與款待、健康管理與社會關懷科目。文件形容新課程具備學術、職業及創業導向元素(both academic as well as career and entrepreneurial oriented)。此外,課程會融合復康訓練及治療師服務以輔助學生學習。

擔心心光學校開辦新高中課程後,會變相鼓勵家長及視障學生避免融合教育。 莊陳有

香港首位失明政務官,曾任助理教育司及助理政務司的莊陳友表示,擔心光學校開辦新高中課程後,會變相鼓勵家長及視障學生避免融合教育。(資料圖片 / 吳煒豪攝)

心光校友莊陳友不太支持 憂成主流學校拒收視障生藉口

香港失明人協進會財務秘書何家樑不贊成學校開辦新高中課程,擔心變相鼓勵失明學生留在「舒適區」學習,有違學校致力推動融合教育的原意。何家樑指,心光學校自70年代起,一直推動融合教育,鼓勵視障學生盡早到主流學校接受教育,讓他們與一般學生彼此認識交流,以助他們將來適應及投入社會工作。

心光學校校友、本港首位失明政務官莊陳友亦不太支持校方決定。他表示,理解學校針對多重傷殘的學生,提供較少主流學校開辦的課程,但他認為學校毋須開辦新高中課程,擔心課程除鼓勵家長及視障學生避免融合教育,亦會讓普通學校多一個藉口拒絕推行融合教育。莊又肯定盲人學校的特殊教育訓練,但認為融合教育對視障學生成長是「不可或缺」。

失明人協進會財務秘書何家樑表示,不贊成學校開辦新高中課程,認為變相鼓勵失明學生留在「舒適區」學習,有違學校致力推動融合教育的原意。(資料圖片)

失明人協進會:中三轉到主流 有助學習與人相處

現時心光學校約有50多人,平均一班5、6名學生。何家樑覺得學生轉到主流學校後,將會接觸更多不同類型的同學,更會與一般學生合作做專題研習,在磨合的過程中能夠學懂與人相處,「即使學生喺學校犯錯,亦都冇咩大不了。」他續指,主流學校能夠提供更多科目及課外活動選擇,有助學生身心發展。

未諮詢校友意見

另外,何又憂慮,學校推行新高中課程後面對收生壓力,會要求可轉到主流學校的學生,留在心光原校升讀,妨礙學生升學發展。他又批評學校從未諮詢校友意見,僅在去年底通知校友有關決定,有不少校友對此表達不滿,而協會曾與學校及教育局商討,但意見未獲採納,未來只好持續監察學校如何落實課程。

在現實限制下,主流學校的課程設計、人手規劃等未必符合每位SEN(特殊教育需要)學生的需要,若學生欠缺足夠支援,融合教育只會令他們猶如在大海浮沉。 立法會議員張超雄

張超雄認為,肢體殘障、智障及聽障兒童的學校均有開辦高中課程,惟獨視障學校未有提供,認為心光開辦後,能夠為視障學生及家長提供多一個升學及出路選擇。(資料圖片 / 歐嘉樂攝)

多重殘障學生難適應主流學校 影響準備DSE

一直關注特殊教育政策的立法會議員張超雄則支持學校決定。他指,現時肢體殘障、智障及聽障兒童的學校均有開辦高中課程,惟獨視障學校未有提供,認為心光開辦後,能夠為視障學生及家長提供多一個升學及出路選擇,因部分學習能力稍遜或多重殘障的視障學生,在融入主流學校上面對更多困難,花費精力適應新環境,「融合教育只會令他們猶如在大海浮沉。」

他認為,應考文憑試是年輕人的重要人生階段,若部分視障學生能選擇在心光原校升讀,獲得專業學習儀器與教學支援,相信對他們學習與成績會有幫助。他覺得延長特殊教育,並非必然與融合教育理念背道而馳。