【有片】惜食堂推速凍飯餐補熱餐不足　送餐靈活　送得更遠

逢周一至五約中午時分，食物援助機構「惜食堂」的外展義工就會將熱飯餐，送到各區受惠人士家中。不過每到周末及公眾假期，就沒有提供此服務，因此惜食堂最近推出速凍飯餐，飯盒可儲存4天，食用人士按需要隨時可翻熱食用。李婆婆是受惠者之一，即點擊影片，看看她對這新飯餐的評價如何，還有速凍飯餐如何誕生。

可存放4天再翻熱 食用時間靈活

李婆婆自去年11月，便加入了惜食堂外展食物援助服務，星期一至五都有外展義工送飯上門，最近亦收到了新推出的凍飯餐。李婆婆笑言飯餐味道很好，吃得她長胖不少，更說凍飯餐的飯餸頗吸引：「有雞、有時有叉燒......又有湯，那天吃雞腳花生湯，很好吃呢！」

惜食堂的外展義工會將飯餐送到長者家中。（譚威權攝） 惜食堂的送飯服務，約7成受惠者都是長者，特別是外展團體，專門為一些不便出門的老人家送上飯餐。不過一般熱飯餐都只在平日午餐時段派發，受惠人在晚上或周末可能吃麵包或其他容易烹調的麵食。推出凍飯餐後，他們可以在周五領取2至3個凍飯餐，在需要時自行翻熱食用。

「按下電飯煲就洗澡，洗完澡就可以吃飯了」惜食堂要求接受凍飯餐的用家，要有一定自理能力及家中有翻熱用具。李婆婆就用電飯煲翻熱飯菜和湯，什麼時候想吃就拿出來翻熱，相當方便。

減少局限 料更多人受惠

需要翻熱的凍飯餐，在推廣方面也曾遇上困難，惜食堂高級經理周頌文表示，前線義工要教導受惠者、尤其是長者，如何利用家中煮食用具如電飯煲、微波爐等翻熱飯盒。此外，也遇上部份長者家中欠缺加熱工具，幸好剛巧有機構願意捐出有關用品，才順利解決問題。而惜食堂與合作機構正研究在中心安裝較具規模的加熱器，可同時幫助十多名長者加熱飯餐。

凍飯餐儲存時間變長，社區中心派飯和受惠者進食的時間相對靈活。（譚威權攝）

除了外展服務，惜食堂亦會於自己的社區中心及其他合作機構，派發飯餐。凍飯餐儲存時間變長，機構可以儲存更大量的飯餐，提供給當區有需要的人，而派發時間的局限也減少，雙方較容易配合。

周頌文稱凍餐彌補了熱餐的不足，一來供應量有所提升，可以提供飯餐給更多機構，二來物流局限較低，有別於熱飯餐，需趕在飯餐仍新鮮時送抵中心，凍飯餐的運送時間較靈活，可送到更遠的地區。因此他們正聯絡曾申請他們熱飯餐服務的機構，看看他們會否考慮轉用凍飯餐，亦有聯絡一些位處偏遠地區例如天水圍、上水古洞等機構，開拓服務給更多有需要人士。

惜食堂高級經理周頌文表示，正聯絡位置偏遠例如天水圍、上水古洞等機構，開拓服務給更多有需要人士。（譚威權攝）

菜單會因應每日回收的食材份量作調整。（譚威權攝） 凍飯餐材料有別於熱飯餐 餐單花心思 因為熱飯餐是即時進食，而凍餐可以儲存4日後翻熱再吃，故兩款餐在選料方面都有所分別。烹調凍餐時，廚房會選用根莖類配菜，例如紅蘿蔔、薯仔等，避免用葉菜類，以防翻熱時變黃或變腍。至於主食則用米飯為主，不會用麵食及意粉，避免在速凍及翻熱的過程中變成糊狀。

惜食堂的飯餐會就味道、營餐價值和賣相作考量，一般會準備好未來2周的餐單，不過有時候亦要因應當日收到的回收食物份量，再作調整。

點擊下圖看速凍飯餐製作流程：

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