環境局今年展開紅花嶺郊野公園法定程序　料2020年年底完成

16個環保團體今日（21日）就對紅花嶺郊野公園的期望發表聯合聲明，建議該郊野公園範圍佔地1,120公頃，較政府計劃的500公頃面積增加逾一倍，促請漁護署考慮。 環境局則表示，當局期望於本年稍後時間展開指定紅花嶺郊野公園的法定程序，並2020年底完成相關指定工作。

16個環保團體建議該郊野公園範圍佔地1,120公頃，較政府計劃多逾一倍。（資料圖片）

漁護署目前正就建議成立紅花嶺郊野公園向持分者收集意見。在落實擬議紅花嶺郊野公園的界線及管理和營運計劃前，署方表示會充分考慮諮詢所得的意見。

16個環保團體今日（21日）就對紅花嶺郊野公園的期望發表聯合聲明，建議該郊野公園範圍佔地1,120公頃，較政府計劃的500公頃面積增加逾一倍，以擴大保育具高生態、歷史、文化及景觀價值地點，例如麥景陶碉堡、「易危」鳥類大草鶯，並為香港及內地之間提供陸地生態走廊。環團強調這屬務實建議，非刻意製造矛盾，促請漁護署考慮。

團體建議的1,120公頃紅花嶺郊野公園界線。

政府自2008年宣布將邊境禁區覆蓋範圍由約2 ,800公頃分階段縮減至約400公頃。規劃署於2008至2010年進行「邊境禁區的土地規劃研究」，評估從邊境禁區釋出土地的發展潛力及限制。有關研究指出，紅花嶺約480公頃土地的生態價值甚高、景觀優美，而且康樂發展潛力良好，因此適合指定為郊野公園。

漁護署後於2010年就紅花嶺郊野公園相關建議範圍展開詳細生物多樣性及實地調查。當時，由於大部分紅花嶺山嶺範圍仍處邊境禁區內，未適宜指定為郊野公園。直至2016年1月《2015年邊境禁區（修訂）令》生效，邊境禁區縮減範圍的最後階段已經完成，紅花嶺一帶大部分範圍才正式開放予公眾出入。

紅花嶺位近沙頭角，高度海拔492米，是北區最高的山峰之一。（資料圖片）

漁護署：顧問研究與環保團體觀點脗合

漁護署亦於同年根據郊野公園及海岸公園委員會於2011年通過的已修訂《指定新郊野公園或擴建現有郊野公園的原則及準則》，就紅花嶺是否適合指定為郊野公園完成了詳細評估，確認紅花嶺約500公頃的山嶺具有甚高保育價值、景觀及美觀價值及康樂發展潛力。現正進行的詳細顧問研究亦進一步確認紅花嶺的生態重要性和文化保育價值，直指與環保團體觀點脗合，惟今日則有環團議該郊野公園範圍佔地1,120公頃，較政府計劃的500公頃面積增加逾一倍。