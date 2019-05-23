空缺懸空兩年　港大委前院長田之楠暫任副校長　幫校長張翔籌款

香港大學副校長（大學拓展）一職至今懸空近兩年，港大校委會今晚（23日）通過委任前工程學院院長田之楠，暫任該職一年，直至覓得新人選再商議任期，下月1日履新；只要經雙方同意，田之楠即可續任。田是繼首席副校長王于漸外，港大中央管理小組第二位以暫任性質出任的高層。港大教師及職員會主席張星煒相信，招聘高層接二連三出現阻滯，相信與 2015年陳文敏風波（又稱「等埋首副風波」）有關。 田之楠在港大任院長期間，也有發生爭議事件。他前年被揭任命兩名副院長的委任期比院長任期長，涉嫌違反《香港大學條例》，曝光後才修訂。他任內亦曾被指好大喜功，2013年曾花1,500萬購買高端機械人，參加被喻為「機械人奧林匹克」的美國「DARPA機械人挑戰賽」，但機械人左搖右擺勉強步行四步便倒地不起，最終「包尾」收場。

田之楠（左）曾被指好大喜功，他於2013年豪花1,500萬元購買「Atlas」高端機械人參賽，惟機械人於比賽中步行數步便倒地不起，最終「包尾」收場。（香港大學網頁圖片）

副校長（大學拓展）懸空近兩年

據了解，校委會於傍晚召開會議，會上於無委員反對下，通過委任58歲的田之楠為暫任副校長（大學拓展），任期一年，直至覓到新人選候將再商議任期。

港大副校長（大學拓展）一席原為現任古物諮詢委員會主席蘇彰德出任，負責大學籌款，他於2016年底以私人理由請辭，翌年年中離任，懸空近兩年。港大在2016年底展開全球招聘，惟至今已近兩年半，仍未有適合人選。

據悉，校長張翔上任後需要兼顧大學籌款工作，急需要人手填補空缺分擔職務，故向校委會推薦去年中卸任院長的田之楠，暫任此副校長職位。

蘇彰德2017年中離任後，副校長（大學拓展）空缺一直懸空，校方終委任田之楠暫填補此空缺。（資料圖片／梁鵬威攝）

父為已故物理學家田長霖

田之楠於美國出生，父親為著名已故物理學家、美國加州大學柏克萊分校首位亞裔校長田長霖。田之楠在2012年加入港大擔任工程學院院長，去年中卸任後轉為港大電機電子工程系太古工程講座教授兼微系統技術講座教授，以及創新、科技及再工業化委員會非官方成員。

委任副院長違港大條例 千五萬機械人比賽「包尾」​

田之楠於2016年6月，委任譚國煥及陳佩為港大工程學院副院長，兩人任期由2016年7月至2019年6月。惟田之楠的任期卻2018年6月屆滿，以致兩名副院長的任期較田之楠的任期長，涉嫌違反《香港大學條例》，校方其後將兩名副院長的任期調整至與田之楠一樣。

另外，田之楠亦曾被指好大喜功，他於2013年豪花1,500萬元購買「Atlas」高端機械人參賽，惟機械人卻在比賽中大出洋相，於比賽中步行四步便倒地不起，最終「包尾」收場。

譚廣亨由2015年起暫任首席副校長，到後來更要署任校長之職，他於今年初請辭。（資料圖片）

陳文敏被否決出任副校 「首副」人選撤銷申請

港大2015年發生委任副校長（學術人力資源）事件，原已獲推薦出任的原法律學院院長陳文敏，最終疑因政治問題被校委會否決，事件導致四名應徵首席副校長的學者撤銷申請。醜聞在國際學術界不脛而走，此後校方再公開招聘，但首副之位都未能覓得人選，故先由譚廣亨暫任，到今年4月起由王于漸接手，而副校長（學術人力資源）也由暫任的區潔芳其後坐正，到現時副校長（大學拓展）空缺由田之楠暫任，一律為校內人。

原校長馬斐森也在2017年2月、上任不足3年半就辭職，減薪返回英國出任愛丁堡大學校長。校方在2017年底才羅致內地出生的張翔接掌，但他去年中上任前的半年時間，首副譚廣亨要同時署任校長。

陳文敏在2015年因政治原因被否決出任副校長（學術人力資源），當年學術界已預視到港大將難以招聘高層。（資料圖片）

港大工會：聘請高層困難與陳文敏事件有關

港大教師及職員會主席張星煒相信，校方招聘高層接二連三出現阻滯，相信是陳文敏事件影響。他指田之楠很曉說話，惟對他負責籌款略有保留。

港大校友關注組召集人、立法會教育界議員葉建源形容田之楠為「相當好的學者」，可以暫時出任這個職位，惟未必適合長期擔任。他不肯定是否陳文敏事件導致招聘管理層出現困難，但相信招聘首席副校長多年仍落空，很可能影響仍在。