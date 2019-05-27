「康城電影周」11月登陸新世界K11 MUSEA　成亞洲首個同類電影節

剛剛結束的第72屆康城影展，是國際三大影展之首，每年舉辦都吸引了不少「文青」關注。而即將在11月開幕的K11 MUSEA將引入「康城電影周」（Festival de Cannes Film Week），作為商場開業的頭炮。屆時將上映一系列康城電影節的精選作品，亦有著名導演及演員訪談活動，讓公眾一睹影壇巨星風采。

今次康城電影周於11月首度登陸亞洲，落戶香港Victoria Dockside的零售地標K11 MUSEA（即前新世界中心），並將從11月12日至17日放映康城電影節2019中的六部官方評選作品，更設有映後座談會及電影大師班等連串精彩活動，將邀請著名導演及演員出席。

是次活動能夠得以舉辦，是由新世界發展發展執行副主席兼總經埋鄭志剛穿針引線，他表示希望透過不同商業活動與跨界合作，在香港開拓「文化矽谷」，推動本地新興產業發展。

是次舉辦電影節，源於香港電影文化。過往有不少本港導演、演員曾在康城揚威，包括王家衛拍攝的《花樣年華》，及以阿根廷布宜諾斯艾利斯為故事背景的《春光乍泄》。

康城電影節主席Pierre Lescure 及總代表Thierry Frémaux表示，10年前率先在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉辦首屆「康城電影周」，非常高興今年能向亞洲進發。他們認為，香港曾有多部電影參與康城影展且大放異彩，因此，香港絕對是舉辦這活動的不二之選。