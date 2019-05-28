馬會第三度榮獲最高級別國際認證 表揚推動有節制博彩

香港賽馬會再次獲得由世界博彩協會(World Lottery Association)頒發的最高級別認證，以表揚其致力推行有節制博彩。今次是馬會第三度獲得第四級別認證。 馬會是在2011年首次獲頒發第四級別認證，是亞洲區首個獲此榮譽的機構， 2015年再次獲同一殊榮。馬會表示，多年來持續推行有節制博彩，建立及執行多項行之有效的有節制博彩措施，並透過嚴格的監察系統，不斷優化各項措施，讓有節制博彩計劃得以維持最高水平，再度獲頒最高級別認證。

由世界博彩協會(World Lottery Association)頒發予馬會的最高級別有節制博彩國際認證證書。(馬會提供)

馬會向「平和基金」累積捐款逾3.6億元

世界博彩協會的獨立委員會高度讚賞馬會執行上述有節制博彩措施。委員會表示：「馬會充分展現建立有節制博彩計劃與執行相關政策上的緊密連繫，並不斷審視計劃的成效，這正是我們期望看見傑出的第四級認證機構。整體而言，馬會的有節制博彩計劃表現卓越。」

香港馬會是在港推行有節制博彩的先驅，並且協助政府打擊非法賭博，2003年捐款2,400萬港元成立「平和基金」，預防及緩解本港與賭博相關的社會問題。馬會對平和基金的捐款總額不斷增長，料至2018/19馬季完結時，捐款總額將超過3.62億港元。

由來自超過80個國家成員組成的世界博彩協會訂定的有節制博彩框架，旨在保障全球參與博彩人士，同時亦保障公眾和確保持續的公益收入。有節制博彩框架共設四個認證級別，概述營運者應如何履行有節制博彩原則。

若要達至第四級別，營運者須在日常運作中，實踐並持續優化有節制博彩計劃。