教聯會調查：20%幼師每周工作逾71小時　逾四成人有轉行念頭

教聯會一項調查發現，45%受訪幼稚園教師表示，每周工作時數達61小時或以上，20%更稱達 71小時或以上；超過九成人直言工作壓力過大和略大。同時，有超過四成幼稚園教師表示有轉行念頭，原因主要是工作時間太長、工作壓力太大及薪酬待遇欠佳等。 教聯會促請當局改善幼師的待遇，包括增設一名主任職位、重設幼師薪級表、設立額外代課的病假津貼等。

教聯會一項調查發現，四成半受訪幼稚園教師表示，每周工作時數達61小時或以上。（資料圖片）

半數幼師指推免費幼教後工作大增

教聯會於5月中向全港幼稚園發出問卷，兩周內收到超過1,200份回應。結果發現，幼稚園教師普遍面對工時長的問題，25%受訪者表示每周工作時數為61至70小時，20%人更表示達 71小時或以上。

政府數年前推行免費優質幼稚園教育計劃，惟52%受訪者稱政策推行後工作量大幅增加，31%人表示輕微增加。調查同時發現，過半數受訪幼師表示，其學校今年有3位或以下幼師離職，教聯會認為情況反映在免費幼教政策落實後，幼師流失的情況普遍。

工作壓力方面，39%受訪者表示現時工作壓力過大，52%人表示壓力略大。壓力來源主要為休息時間不足（82%）、學校的行政工作（77%）、工作前景欠保障（66%）等。

（左起）教聯會副主席胡少偉、副主席林翠玲、荃威幼稚園張如卉校長。（教聯會提供）

問到未來兩年有沒有打算離開幼教行業，42%受訪幼師表示有轉行的念頭，36 %人表示未有打算。在有打算轉行的受訪幼師中，原因主要是工作時間太長（87%）、壓力太大（85%）及薪酬待遇欠佳（73%）等。

教聯會幼兒教育政策發言人林翠玲期望當局改善幼師的待遇，包括增設一名主任職位、重設幼師薪級表、設立額外代課的病假津貼、改善幼師的辦公設施及給予幼師進修津貼等。