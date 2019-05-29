【六四三十】前記者出書拍片細說當年　深信國家認錯才可向前行

今年是「六四事件」30週年，30名當年有份在北京天安門採訪六四事件的記者拍攝短片及寫書，憶述當年情況。時任香港星島晚報記者梁慧珉今日（29日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中訴說當年片段時，一具面目猙獰的學生屍首在她腦海中浮現長達一個半月，想必是當年想抗爭至最後一刻。30年過去，她慨嘆新一代新聞系學生已覺得事不關已，再報道也於事無補。 時任無綫電視記者陳慧兒就反駁指，中國政府對歷史欠一個正式評價，只有政府認錯，國家才可向前行。

梁慧珉對新一代年青人覺得六四事件事不關己，感到失望。（影片截圖）

不相信軍人會開槍 形容當時無知

1989年6月3日晚上，梁慧珉正身處北京復興門外，雖然現場氣氛緊張，但她相信人民解放軍是子弟兵，不相信會開槍鎮壓，但其後見到士兵開槍，目擊子彈在頭上飛過，甚至只有三尺之遙。當看見士兵向自己開槍，梁才驚覺自己的想法是無知、「唔識死」。

她指在北京協和醫院見到數百具屍體，並親手揭開裹屍布，手沾了血，當拍攝影片時，仍歷歷在目。她最記得一具年青學生的屍體是多麼面目猙獰，身上流着長長血痕，似是死前一刻仍堅持抗拒。磨不掉的影像，又在腦海中出現了一個半月。她痛心地說：「如果有人告訴我沒有死人，你斬咗我的手，我都不信。」

前亞洲電視記者陳潤芝慨嘆，「六四事件」是中國另一頁令人傷心的歷史。（影片截圖）

學生冷處理 前人憂日不復當年勇

30年過去，梁慧珉從前線走入校園作育英才。她坦言現時的新聞系學生與當年大不同，會認為六四事件是內地的事，每年的維園燭光都做不到甚麼，感到失望。有學生反而建議先做好香港的事，但舉不出實例。她慨嘆：「如果連新聞系學生都咁諗，點樣好似我地當年咁勇咁報道新聞？」

時任亞洲電視記者陳潤芝就指，港人應關注多點內地情況，同時，展示香港人美麗的地方，如2003年非典型肺炎期間，醫生不會不顧而去，反而主動走入病房，同此方法作對照，證明香港是堅守核心價值：「不要要求別人做甚麼，先做了自己。」

當年北京學生囑咐香港記者要說出真相，陳慧兒銘記於心。她認為中國政府仍未對六四有正式歷史評價，期望今天政府認錯。她解釋，如果，政府認錯，國家就有希望，可向前行。

陳慧兒（左）、梁慧珉（中）、陳潤芝（右）訴說1989年採訪六四事件經過。（商台提供）

相關影片是「我是記者－六四30」製作組統籌，成員之一的陳慧兒指香港人對六四難忘懷，特別是前線記者，去年和當年有參與採訪「六四事件」的同行聚會時，就構思利用影片及寫書憶述事件。她透露新書《我是記者－六四印記》除了有「老鬼」訪問，亦有在八九後才入行的記者撰寫，如報道天安門母親、李旺陽事件，亦首次呈現八九學運領袖周勇軍的訪問。

《我是記者－六四印記》將於六四維園晚會發售，定價120元，現場購買可享折扣優惠，料可收回成本。而陳潤芝亦有另一著作《六四三〇》，訪問了六四事件啟蒙的維權律師滕彪和《劉曉波傳》作者余杰。她形容，六四事件並非過去式，而是現在進行式，期望香港人不要以為內地的事，不關自己的事。