專辦印尼機票騛悅旅遊倒閉　460人受影響涉款120萬　印傭落淚

主要代辦往來香港與印尼機票的「騛悅旅遊」突然宣布倒閉，數百名印尼傭工因機票未獲確認受影響，未能回鄉。香港旅遊業議會昨日（29日）收到涉事公司負責人通知，指旅行社因資金問題倒閉，460名旅客受影響，涉款120萬元。不少受影響印傭今早到旅行社欲追討，惟無人應門，有印傭對此感無助，不禁落淚。

涉事旅行社為騛悅旅遊有限公司，位於銅鑼灣的辦公室未有開門營業，門外貼上印尼語通告，表示今日起結業。（勞敏儀攝）

涉事旅行社為騛悅旅遊有限公司（Free Spirit Travel Co. Limited），牌照號碼是354086。記者今早到其位於香港銅鑼灣伊榮街9號欣榮商業大廈15樓的辦公室視察，發現未有開門營業，門外貼上印尼語通告，表示「本辦公室自5月30日起停止運作，敬請留意，謝謝。」記者致電騛悅旅遊，電話未有人接聽。

香港旅遊業議會昨日（29日）收到公司負責人通知，指旅行社因資金問題倒閉，460名旅客受影響，涉款120萬元。（勞敏儀攝）

旅議會：資金不足致倒閉

香港旅遊業議會總幹事陳張樂怡向《香港01》證實，旅議會昨日下午收到騛悅旅遊有限公司打算停業的通知，傍晚得悉其旅行代理商牌照被暫停，倒閉是資金不足問題導致。騛悅旅遊表示受影響旅客約460名，受影響旅客主要為購買前往印尼的機票，涉及金額約港幣120萬元。陳張樂怡提醒，受影響人士不受旅遊業賠償基金保障，旅客需要自行追討。

Jarmini昨晚十時半突然收到職員WhatsApp通知，表示「老闆走佬，機票用唔到」。（勞敏儀攝）

職員引述：「老闆走佬，機票用唔到」

受影響印傭Jarmini表示昨晚十時半突然收到旅行社職員WhatsApp通知，表示「老闆走佬，機票用唔到」，原訂今日下午五時許回鄉過年團聚，現在兩年一度的回鄉之旅泡湯，其後也無法再聯絡到有關職員，坦言「噚日瞓唔到」，只能委託中介公司安排下月1日回鄉。

Jarmini昨晚十時半突然收到職員WhatsApp通知，表示「老闆走佬，機票用唔到」。（勞敏儀攝）

適逢印尼新年將至，近日不少本地印尼傭工回鄉過節。Jarmini預料，回鄉機票費用倍增，並嘆指第二次光顧騛悅旅遊，並早於半年前以較優惠價三千多元購入機票，豈料旅行社突然倒閉。

印傭IIS原訂下月23日回鄉過年，坦言第一次光顧，機票價格達4050元，今早朋友通知才知悉該旅行社倒閉。（勞敏儀攝）

不少印傭在朋友介紹情況下光顧騛悅旅遊，印傭IIS原訂下月23日回鄉過年，坦言第一次光顧，機票價格達4050元，今早朋友通知才知悉該旅行社倒閉，多次指「都唔知同邊個講！」

受影響印傭不禁落淚

另一印傭Ira原訂明日回鄉，今日帶同所有資料到騛悅旅遊辦公室，已沒有職員可協助，不禁在門外垂淚。她說在香港工作七年，首次光顧騛悅旅遊，機票達五千元，但致電航空公司時職員指乘客名單上沒有其名字。

印傭Ira原訂明日回鄉，今日帶同所有資料到騛悅旅遊辦公室，已沒有職員可協助，不禁在門外垂淚。（勞敏儀攝）

根據旅議會網頁顯示，騛悅旅遊的業務性質，包括代辦票務（零售）、商務旅遊、會議、展覽及獎勵旅遊，以及代訂酒店等。惟據旅議會了解，騛悅旅遊業務只售賣機票，客源為本港的印尼人士。按現時法例，由於旅行社只售賣機票，無須繳交印花稅予旅遊業賠償基金，故受影響旅客並不受旅遊業賠償基金保障。

涉事旅行社為國際華商觀光協會會員

《香港01》翻查資料，騛悅旅遊於2015年成立，屬私人公司。其董事是一名登記姓名為Sukarmi的外地出生人士，登記住址為位於灣仔道一單位。涉事旅行社為國際華商觀光協會（ICTA）的屬會會員。記者致電國際華商觀光協會（ICTA），詢問有關騛悅旅遊倒閉事宜，對方回覆僅指「呢啲我地唔清楚」。

騛悅旅遊倒閉，約460名人士受影響。(勞敏儀攝)