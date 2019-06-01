周末出遊注意　西隧、海洋公園今日起加價

西隧公司日前宣布，今日（1日）起加價，其中私家車、的士的過隧道新收費分別為75元、70元。 另外，海洋公園亦會於今日起調整日間入場票價 3.75%，成人日間門票加價至498元，小童門票則由240元加至249元。不過於今年8月31日或之前，即新票價生效三個月內，香港居民仍可用舊價購買入場門票。

西隧將於6月1日起加價。(資料圖片)

西隧新收費一覽。

西隧今日（1日）起調整隧道收費優惠及修訂實際收費，加價5至15元。調整收費後，私家車、電動載客車輛的隧道費將由目前70元加至75元；的士由65元加至70元；小巴及輕型貨車由80元加至85元；中型貨車由105元加至110元；重型貨車由135元加至140元。雙層巴士加得最多，由185元加至200元；電單車及機動三輪車則維持25元。另外，非載客的士及貨車的深宵優惠將延長至明年1月31日。

3條紅Van線跟隨加價

因應西隧加價，3條使用西隧的紅Van線亦跟隨加價，每程加5毫或1元。香港仔來往旺角車費將加1元，即由16元加至17元；香港仔來往觀塘車費同樣加1元，由23元加至24元。上述兩線將於6月1日起生效。至於西環來往旺角則由15元加至15.5元，新收費於6月3日起生效。

海洋公園現推出生日優惠，5、6月生日的永久市民，仍可免費6月16日或之前，免費入場遊玩一次。(資料圖片)

海洋公園亦於今日（1日）起調整日間入場票價，成人及小童入場票的新收費，分別為498元及249元。不過於今年8月31日或之前，香港居民仍以舊價購買入場門票。就讀於本地註冊學校的全日制學生，於6月17日至7月12日期間，到海洋公園票務部於公園官方網站購票，入園前向職員出示有效學生證件後，可享125元（3至11歲）或249元（12歲或以上），即同較原價減半。5月及6月出生的香港居民，仍可即日至16日期間，任選一天免費入場一次，並可與最多4位同行親友，享舊價六折即日門票優惠。

▼點擊下圖 海洋公園入場門票新票價安排▼

另外，於7月1日至8月31日期間，持有智紛全年入場證的現有香港會員，可以原有年費七折優惠續會，其他香港居民申請成為新智紛會員亦可享八折年費優惠；非香港居民智紛會員亦可按2019 年6月1日起生效的新年費享受同等折扣優惠。