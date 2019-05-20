【校園天地】樂善堂梁銶琚學校（分校）　不一樣的閱讀月

為響應世界閱讀日, 樂善堂梁銶琚學校(分校)把四月份定為閱讀月, 為學生舉辦了一連串閲讀活動，其中包括圖書交換活動、作家講座、百發百中尋主角遊戲、製作書中人物小手工, 以及書中人物扮演, 務求提升學生閱讀興趣，推動校園閲讀氣氛。

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而當中的書中人物日(Book Character Day)更掀起活動的高潮! 當天學生可以裝扮成書中人物回校，同學們均興致勃勃地扮成不同的書中人物，有正義的蝙蝠俠、蜘蛛俠, 有可愛的安娜公主、蘇菲亞公主, 有不畏黑暗惡魔的哈利波特、妙麗, 也有善良的小紅帽等等。除此以外，老師們也加入了裝扮的行列! 當中包括福爾摩斯、大烏鴉及愛麗絲等書中人物，他們更拿着相關的圖書向小朋友介紹自己呢! 同學們每每遇到不同的書中人物時, 都喜歡猜一猜對方究竟是來自哪本書的哪個人物啊!

除了裝扮成書中人外, 當天同學們更要向英文科老師介紹自己的扮相, 說出自己所扮演的書中人物的特點。這樣一個有趣的活動, 既能增加同學們學習英文的樂趣, 又能加強大家的閱讀興趣, 真是一舉數得!

（內容由樂善堂梁銶琚學校（分校）提供）

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