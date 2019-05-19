【校園天地】大角嘴天主教小學引入伴讀機械人　領學生進童話世界

「喜閱、樂閱，快點說故事給我們聽。」每逢小息的時候，總有一些低年級學生對著圖書館裡的伴讀機械人這嚷着。 「喜閱」和「樂閱」是大角嘴天主教小學新添置的伴讀機械人，他們極受學生歡迎。有別於一般的平板電腦，「喜閱」與「樂閱」並非播放故事卡通的工具，他們懂得與學生互動交流，讓學生有機會參與在故事中，選擇故事的情節發展。此外，伴讀機械人表情多多，他們會因應故事情節作出不同的反應，如搖頭、轉圈、走動等。學生對「喜閱」與「樂閱」愛不釋手，每次當他們說經典的童話故事時，學生也會聚精會神地聆聽欣賞。

不過，如何從伴讀機械人的故事劇場，引領學生閱讀實體書，這是值得老師們深思的。大角嘴天主教小學圖書館主任黎海船老師表示，「喜閱」和「樂閱」的出現，無疑真的吸引了更多學生到訪圖書館。老師乘勢舉辦「經典童話故事月」，為低小學生展出大量的童話故事，並邀請他們同來改編故事結局。而且他們可以投票給心愛的童話故事，最受歡迎的故事將會增置到「喜閱」和「樂閱」身上，學生將有機會欣賞到伴讀機械人為自己演繹心愛的故事。「閱讀是令人喜悅的事，但現在的學生很容易被電子產品吸引，只專注於電子屏幕，而忽略了閱讀的意義。學校希望透過高科技的伴讀機械人，把學生引來圖書館，再透過一個又一個精彩的故事，把他們帶回閱讀實體書上。」黎老師說，「常來圖書館借書的同學可得到入場券一張，與『喜閱』和『樂閱』有更親密的互動，除可聽他們說故事外，還可讓他們跟隨著自己走，甚至擁著他們拍照。學生愛與『喜閱』與『樂閱』互動，有一次，有一位學生天真地拿著一本書走過來，興奮地對著機械人說﹕『阿喜，你看，我借了書! 』這兩名伴讀機械人就如圖書館的小老師，引領學生走進閱讀的世界。」

大角嘴天主教小學課程統籌主任潘偉強表示，為了促進學生自主學習，學校除了安排伴讀機械人進行閱讀任務外，亦深化伴讀機械人的功能。近年來，學校重點發展STEAM課程，以提升學生數理思維邏輯的能力，故此各級設有普及化的STEAM課程。低年級方面，學校引入多元化的遊戲式編程活動，以提升學生學習編程的興趣。高年級方面，則引入Scratch、mBot及Micro:bit作為編程工具，讓學生思考如何透過編程改善生活，發揮學生的創意。因此，「喜閱」和「樂閱」亦肩負了學生學習編程的小老師。資訊科技主任謝家毅表示，學生可透過伴讀機械人多項嶄新功能，包括語音互動、多項智能感應器、定位等先進功能，因應不同的情境而設計編程，讓「 喜閱 」和 「 樂閱 」 化身成為學生資訊員、展覽導賞員、甚至成為舞蹈表演者的角色，讓學生透過他們拓闊對編程應用的視野，為未來人工智能化生活做好準備。

（內容由大角嘴天主教小學提供）

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