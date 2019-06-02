90呎劏房冇牀瞓地下　住戶獲「空間改造」：女兒有私人空間開心咗

50歲的洪豐昌租住在長沙灣的一個不足百呎劏房，為了騰出僅有的空間讓5歲半愛女活動，昌哥一家多年來都是「打地鋪」睡覺。這般景象在一個月前終獲改變。有民間團體早前獲賽馬會慈善信託基金捐助，推出「好相寓」劏房戶支援計劃，為劏房戶空間大改造，昌哥透過協助，在劏房內增添梳化床、碌架床及書枱，一家人亦有正式睡牀，女兒亦有了新的「小天地」，不時開心得在碌架床上躥下跳。

昌哥的單位於今年4月底完成「空間改造」工程，義工團隊為其度身訂造梳化牀、碌架牀及層板櫃等。（盧翊銘攝）

昌哥：太太嫌冇地方住 唔肯申請單程證

昌哥的家，是一個被「一開三」，大約90平方呎的劏房單位，狹窄的走廊只容得一個人行，他們一家在這間劏房住了5年，月租約3,700元。居住空間狹窄，又要留給女兒活動空間，過往家中放不了睡牀，晚上只能以布鋪在地上睡覺。昌哥無奈說：「周圍都係雜物。太太嫌冇地方住，唔肯申請單程證，3、4個月先落嚟一次。」

他指，申請公屋卻遲遲未能「上樓」，照顧女兒及家中長輩的重任全落在他身上，為此，他只能四處找散工，月入約萬元，在百物騰貴的今天，勉強糊口。然而，環境簡陋，令精靈活潑、愛到處跑的女兒，亦不願多待在家中，他慨嘆：「她食完飯就跑出去玩，做功課都要匿埋係一邊暗角。」

昌哥居住的劏房在未改造前，因空間狹窄連床也放不下。（受訪者提供）

+ 2

「空間改造」見成效 太太願來港團聚

由關注草根生活聯盟推出的「好相寓」劏房支援計劃，獲馬會資助500萬元，為期3年，向劏房戶提供空間改造、家居維修、搬屋及滅蝨等服務，以提高劏房住戶住屋質素。昌哥的單位於今年4月底完成「空間改造」工程，義工團隊為其度身訂造梳化牀、碌架牀及層板櫃等，總成本約5,000元，耗時約一個月。

「新屋」換上LED節能燈，光線變得透亮，空間感增大。昌哥說，女兒在上層碌架牀擁有私人空間，又有桌子做功課、看書，「佢開心咗好多」，其太太亦因而申請單程證，等待審批來港團聚。

從事裝修行業的劉浩軒表示，希望憑自己的能力和技能，幫助社區內有需要的人。（盧翊銘攝）

參與義工：盼助社區內有需要的人

另一受惠住戶林小姐原居於唐樓6樓的一個天台單位，惟屋漏偏逢連夜雨，笑稱每次下雨均要「擔遮瞓覺」，有次大雨更令掛在屋頂的遮雨白布掉下，她嚇得以為「個天跌落嚟」。其後她獲計劃的義工幫忙，另覓單位搬遷。

該計劃推行約1年，已招募約70名義工，各司其職幫助劏房住戶。裝修師傅、義工劉浩軒回憶道，首次為深水埗一個劏房住戶安排搬屋、維修等，屋內及走廊堆滿雜物，洗手盤留著一灘黑水，惡劣環境令他相當難忘：「希望自己的能力可以幫助社區內有需要的人。」