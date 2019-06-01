【國際兒童節】同人唔童命　鄺俊宇尹兆堅「返老還童」嚐劏房童年

劏房兒童不應是籠中鳥，貧窮也不該是他們探索未來的分隔線。立法會議員尹兆堅及鄺俊宇，日前獲兒童權益倡議組織「關學聯」邀請，探望居於劏房、就讀小一的熹熹。兩位於議事堂雄辯滔滔的大人，今次跟隨這位小朋友做任務「過三關」，體會日常生活。 他們同樣出身基層，但時差沒消滅貧窮，根據政府最新數字顯示，這一代人每6位小孩仍有1位「少年窮」，即使政府政策介入後，兒童貧窮率亦增至17.5%，達17.7萬人。科技進步，「返老還童」可靠時下手機濾鏡「神還原」，不過真實世界下，兒童成長一去不復返。

熹熹（中）居於油尖旺區120平方呎劏房，鄺俊宇（左）和尹兆堅（右）兩個大人、加一個小孩，擠於一張兒童摺檯做功課，每人分到的空間少得可憐。(盧翊銘攝)

任務一：兒童摺桌三人行做功課



7歲的熹熹佻皮活潑，也不怕「生保」，很快便與兩人打成一片。尹兆堅已為人父，面對孩子，自有其一套，他是溫婉兼循循善誘型，靠耐性取得熹熹的信任；鄺俊宇則擅用「激將法」，不時透過調侃，引導熹熹作答。數學模擬卷上有一道考邏輯的考題，橫線上已有「93」、「95」兩組數字，他們的任務則是於前面3個空格，依規律填寫答案，「何老師，係咪87、89，同19呀？」眉精眼企的熹熹反應快，即時接招，他大嚷「你玩我嘅，91呀！」，他取來擦膠要求「重作」，「何老師你好叻喎」。



再來一份網上流傳、號稱「天下最難」的英文卷挑戰，擠於小童摺桌前埋頭苦幹的三子肌膚緊貼，七嘴八舌討論，風扇吹風不到位，剛完公務趕過來、身穿長袖恤衫的兩位大人後背濕透，但也不忘半捲起紙張作扇，替小孩撥涼。

尹兆堅(左)本身也是一名爸爸，教小孩做功課是手板眼見功夫。(盧翊銘攝)

兩大一小共同挑戰網上流傳的「天下最難」試卷，七嘴八舌的討論，笑料百出。(盧翊銘攝)

熹熹今年小一，有兩成功課需上網完成。與不少基層兒童一樣，無錢添置電腦，即使早前獲有心人捐贈，卻是未能上網，熹媽大嘆「一場歡喜一場空」，熹熹嘗試用手機登入電子書網站，不過多次碰釘。(盧翊銘攝)

任務二：無電腦的情況下開啟電子書



下一關任務是開電子書學習。小學課程已逐漸轉用電子教學，熹熹學校也不例外，即使只是一年級生，也最少有兩成功課需要上網完成。家中小角落放著一台閒置的組裝電腦，但得物無所用。熹媽說，電腦是好心人捐贈，但主機、鍵盤、螢幕非同步領取，等了好幾年成功「合體」，始發現電腦不能接通上網線，「唯有用手機做住先啦。」

熹熹的小手指在媽媽的廉價手機猛力篤着，但找來找去，也尋不到電子書的網絡通道，不懂打字的他眉頭猛皺，焦急地用手寫輸入搜尋。兩位大人起初不干涉，及後亦按捺不住取出手機，期望幫熹熹解開糾結。

屋內僅靠書桌燈照明，手機藍光反射在小孩臉上，尹兆堅不禁「慈父上身」，「咁樣好易近視㗎！」擾攘一輪，堅持靠自己的熹熹終以行動證明，「唔駛拎手冊都搵到啊。」

熹熹沒太多玩具，爆旋陀螺是熹媽友人送贈的獎勵，「話熹熹讀書叻，所以送畀佢」，熹熹訪問當日，不忘取出「私伙」與兩位大人分享快樂。(盧翊銘攝)

任務三：玩



小孩愛玩是天性，聽到完成首兩項任務便可「解禁」，熹熹欣喜雀躍，他興奮地取出爆旋陀螺玩具及底盤，要求與客人對戰，尹兆堅有個兒子，父子兵不時在家中競技，「3！2！1！Go shoot」的對戰口訣，難不倒他，甚至連各款型號，也琅琅上口；新手上陣的鄺俊宇則謙謙君子，嚷著先作評判觀賽，一大一小玩得興高采烈，不斷咯咯大笑。難得有訪客「陪玩」，熹熹不停要求「追加」賽事，又要求鄺俊宇加入混戰，不過屋內狹小，三個男孩的終極對決也來得不容易，後來他們更索性坐於地上，用汗水換來更多空間。

孩子易滿足，兩位大朋友來訪，兼陪伴對戰，熹熹玩得不亦樂乎，亦不捨兩人離去。(盧翊銘攝)

記者著三人試玩近日大熱的「童顏」濾鏡自拍，結果發現在虛擬世界中，「返老還童」也非想像般易。(盧翊銘攝)

鄺俊宇(左)及尹兆堅(右)稱讚熹熹性格堅毅，坦言小孩於劏房成長，也應擁有快樂童年。(盧翊銘攝)

兩個歷練的大人終於成功「返老還童」，但真實世界裡，時光無法倒流，小孩子的成長，一生也只得一次。(《香港01》製圖)

熹熹的劏房與夢想故事：

短短的探訪，草根出身的鄺俊宇也有感慨，他大讚熹熹聰穎，相信他假以時日會有一番成就，「真係唔想個環境會左右佢嘅成長」。鄺又指，自己踏出社會後，第一份工是從事青少年工作，經常接觸小朋友，深明跨代貧窮的影響力，期望政府可為兒童福祉增撥資源。



他解釋，現時在職家庭津貼附帶兒童津貼，領津貼的家庭需滿足指定工時，「先可以好『卑微』地拎到一千蚊！」雖然日前港府擬以關愛基金為低收入劏房戶提供一筆過的傢俬津貼，但他認為其幫助有限，他將會繼續力爭將兒童學習津貼獨立發放，「唔會罷休」。他又認為，自己同樣出身清貧，但今時今日可以議政，亦有機會圓夢成為作家，他祝福熹熹在逆境中快樂成長，「希望(貧窮)唔會限制到佢夢想嘅入場券。」

尹兆堅劈頭就指，時下基層境況無疑比以前更差，這代人亦窮在資源匱乏，「以前就算窮，都無得比較，個個都差唔多，但依家成日講咩贏在起跑線。」他認為，貧童面對周遭同齡小孩的比較，再加上資訊鴻溝，學習速度事倍功半，向上流動亦面對更多劣勢，「做功課咩都要上網，但其實都有好多小朋友好似熹熹咁，正常電腦都無一部，學唔到就學唔到」。



他認為兒童是未來棟樑，政府理應責無旁貸，「但依家相關政策只係蜻蜓點水」，他舉例指，社署現有青少年發展資助計劃，以現金方式資助小朋友報讀課外活動，不過每區名額有限，「只係得一千幾百個，點夠分？」他批評政府缺乏遠見，不肯投資於兒童身上，「去到最尾，其實都係社會成本。」

今年是國際兒童節訂立70週年，亦屬聯合國兒童權利公約訂立30週年。適逢今日(6月1日)是本港兒童事務委員會成立1週年，關注學童發展權利聯席舉行名為「不是兒戲」的兒童論壇，盼社會各界聆聽兒童心聲，同時鼓勵委員會加入兒童參與成份，確保兒童權利得到保障。

「不是兒戲」兒童論壇詳情



日期：2019年6月1日

時間：14:00-16:00

地點：塘尾石硤尾街58號聖芳濟各堂