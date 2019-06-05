【六四三十】港畫展被撤　幪面漫畫家巴丟草首摘面具：家人遭威脅

在內地出生、現居於澳洲的政治漫畫家巴丟草，一直帶面具幪面示人，去年他本計劃在香港舉辦名為「共歌」的展覽，但在開幕前一日，主辦單位稱中國當局威脅巴丟草，決定臨時取消其展覽。在六四30周年之際，巴丟草在首次摘下面具，指在畫展舉辦前，中國警察透過他在中國的家人向他威脅，要求必須取消香港畫展，否則會派人來港到畫展的開幕儀式。 他關注香港修訂《逃犯條例》，形容修例增大中國控制香港的權力，製造巨大的恐懼。

政治漫畫家巴丟草首都摘下面具，指中國透過威脅他的家人，逼他撤銷香港的展覽。（路透社）

巴丟草在澳洲廣播公司（ABC）的六四30周年紀錄片《中國異見者》中，詳細講述取消展覽的細節：「在開幕式的前三天，他們找到了我在中國的家人，並且通過他們來威脅我，說我必須取消掉這個展覽，不然的話，他們的原話是會對我『不客氣』……中國警方還說，如果說展覽不取消的話，他們會派兩名警員到香港的開幕式。」他亦接受英國廣播公司（BBC）訪問，說當時在內地的家人被帶到警察局，審問了三個小時，被威脅要求他撤銷展覽。

他本無計劃摘下面具，拍攝紀錄片時，攝製隊亦盡量避免拍攝到他的輪廓、指紋等特徵。但巴丟草接受ABC訪問時指，既然香港的展覽被取消，就沒有什麼好迴避了：「那不是計劃好的，也沒有劇本。那是最真實、最純粹的一瞬間。」

受「坦克人啟發」塑造政治漫畫風格

80後的巴丟草出生於上海，2009年出國到澳洲，2011年受溫州火車相撞意外刺激，開始創作政治漫畫。他說十多年前，與同學觀看了一部六四紀錄片，震驚之餘，亦受當年學運精神感染，在「坦克人」的啟發下，塑造了諷刺漫畫與時政相結合的個人作品風格。

「當時其實是很震撼，也很吃驚，簡直不敢相信這個發生，因為要知道這樣一種事件離我們並不遠，但是很奇怪，為從小到大從來沒有任何的媒體，包括我的家人或者是學校裏的老師，提到過這樣一件事情。」他說要傳承記憶，「是關乎下一代，讓他們參與，喚醒他們不同政見的意識。」

漫畫嘲諷領導人 悼念劉曉波

去年他原本與本港英文傳媒Hong Kong Free Press、國際特赦香港、無國界記者，合辦名為「共歌」的展覽，在黃竹坑舉行，反克里姆林宮的俄羅斯女子龐克樂團Pussy Riot、香港眾志黃之鋒和藝術家黃宇軒獲邀出席。但在展覽前一日，主辦單位稱巴丟草受威脅要取消。

巴丟草的作品不時判批中國時政，據活動介紹，巴丟草利用藝術挑戰中國的「審查和獨裁」，他認為，「沒有言論自由和民主，令歷史持續被篡改，透過對抗官方所撰寫的紀錄，巴丟草運用藝術和互聯網破壞獨裁的傲慢和權威」，巴丟草旨在建構基礎，引發個體醒覺。展覽的宣傳海報，有融合習近平和林鄭月娥的漫畫人物，他過往的作品，包括習近平與小熊維尼、劉曉波和劉霞等。

2018年11月，黃之鋒、Pussy Riot「快閃」大館示威，聲援巴丟草事件。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

曾參與傘運 反對逃犯條例修訂

2014年，巴丟草曾來港參與雨傘運動，他接受路透社訪問時說，2015年香港發生銅鑼灣書店事件，桂民海在泰國失蹤，林榮基、李波等多個香港店員在香港失蹤，令他覺得「香港似雞蛋跌在地上」。

他又關注香港正修訂逃犯條例，形容是「新的陷阱」，令中國有更大權力去控制香港，亦製造巨大的恐懼。