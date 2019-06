【六四三十】港畫展被撤　幪面漫畫家巴丟草首摘面具：家人遭威脅

草泥马审查!

我要说话,我要画画,我回来了!

我的纪录片#ChinasArtfulDissident 将在 #六四30周年 @ABCTV 首播,期待大家。

Screw the censorship! I am back with my documentary#ChinasArtfulDissident. Let's make noise! #badiucao



Airs Tuesday 4 June on @ABCTV