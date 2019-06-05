監警會去年改變130宗個案分類　79宗證警員有錯︰證明非照單全收

獨立監察警方處理投訴委員會（IPCC）去年檢視了1,527宗個案，較前年跌6%至7%，當中有60%最後放棄了投訴、有600多個案，即約40%跟到底，展開全面調查。監警會將逾130宗（約10％）個案的分類改變，證明非照單全收，去年有79宗個案證明警員有錯。監警會主席梁定邦今日（5日）與傳媒會面時表示，雖然有不少個案是「無法證實」，如無第三證人在場，或只是表達不滿，但認為「啲人冇理由咁得閒話你」。他已向警隊高層反映，要求審視管理上有否不完善。

監警會主席梁定邦（中）今日（5日）與傳媒會面。

監警會質詢後30宗投訴證警錯

投訴分類方面，約50%投訴不盡忠職守、40%態度不好、約10%是嚴重個案。嚴重個案當中約70%是投訴警察打人，大部分在拘捕情況下作出投訴。投訴恐嚇佔2%、濫權1.5%。去年有79宗個案證明警員有錯，當中有30宗個案是經監警會質詢後，還投訴人一個公道。

監警會主席梁定邦指出，有強烈印象，感到有不少是「無法證實」，如無第三證人在場，或是「表達不滿」的個案。「啲人冇理由咁得閒話你」他已向警隊高層反映，要求審視管理上有否不完善。

梁定邦︰直接找處長建立更好機制

究保障是否適當、監警會是否無牙老虎？梁定邦打趣說：「我好傷感…因為『我甩咗幾隻牙』！」對於是否需要調查權力？他憶述七十年代任職廉署助理處長，1977年3月調任防賄處助理處長，廉署有傳票在手，有必要時，可以向警方發出傳票，但他想到這樣做，大家必以律師相見，認為不值，於是他直接找警務處長，表示想建立更好機制，對方同意，帶來副處長，表示可提供日後協助，避免以後以傳票相對。

到今天，廉署仍末用過傳票這法律權力。「影響力，比權力重要」。他指，IPCC是審核工作，給予警隊意見。