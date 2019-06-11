小三TSA中文筆試開考　小學生考完仲緊張 ：驚考得唔好爹哋媽咪鬧

小三全港性系統評估（TSA）中文科紙筆評估今日開考，包括閱讀、聆聽及寫作。 全港小學分別以抽樣或全級考核方式舉行。有參與應考的學生認為試題不難作答，有足夠時間完成。有被抽中的學生表示，今日才獲通知考試，直言「有少少驚」，考試過後心情仍然好緊張，「因為驚考得唔好，爹哋媽咪會鬧。」

位於葵涌的中華基督教會全完第二小學選擇抽考模式，受訪的三位同學認為整體試題不難作答，有足夠時間完成。（鄭子峰攝）

考生指試題不難 有時間剩

小三TSA繼上月展開視聽資訊評估後，今（12日）舉行中文科筆試，包括應考閱讀、聆聽及寫作三份試卷，整個考試時間約1小時25分鐘，期間有一次約15至35分鐘的小息。

位於葵涌的中華基督教會全完第二小學選擇抽考模式，即全級三年級有一成學生需要應考TSA。受訪的三位同學認為整體試題不難作答，有足夠時間完成，「有約十分鐘剩。」

三年級同學袁思穎指，考試後仍感到緊張，因擔心成績不好，父母會責備。

被抽中的三年級同學袁思穎此為，三份試卷中以寫作卷最難，涉及書信格式及記敘文的體裁，自言自己不擅長作文，在行文構思需要多花時間，「諗得好耐。」

袁表示，今日才獲悉要考試，直言「有少少驚」，幸得老師鼓勵，心情得以緩和，但考試過後，「仲係緊張，因為驚考得唔好，爹哋媽咪會鬧。」她續指，若然可以選擇，希望不用應考TSA，「會覺得冇咁緊張。」

三年級同學鄭樂怡表示，若然有機會選擇，仍會赴考，因為可以增加學習經驗。（鄭子峰攝）

另一位三年級同學鄭樂怡也同意寫作卷最難作答，因為記敘文需要描述事件經過及感受，不容易應付，「要寫好多字。」三年級同學何傲則認為，整體三份試卷不太難，當中以聆聽卷最簡單，錄音帶內容直接，問題容易作答。何認為，閱讀卷最難，部份填充及選擇題不太懂得作答，需要時間思考。

二人均認為在應考前後均不感到緊張，若然有機會，亦會選擇考TSA，因為可以增加學習經驗。

三年級同學何傲表示，應考前後均不感到緊張，試卷容易作答。（鄭子峰攝）

教師：學校試題比TSA深

中文科老師朱幼麗表示，TSA評估只是考核學生學習基本能力，目前以不記名及抽考方式舉行，學生不會知道考試分數，對他們不會造成壓力。她指，學校不會因為TSA而安排額外操練及補課，直言學校考試程度較TSA深，而且校內試卷已滲入部份題型，包括選擇題、填充題及開送式題目，她指此類題目均屬一段校本考核題目，教學上亦不會刻意提醒同學注意屬TSA題型，確保學生輕鬆學習。

校方於去年底發通告諮詢家長是否同意安排子女應考，83位學生家長中，有四成家長拒絕應考，六成則表示同意。

小三TSA去年全面復考，採用「不記名、不記校、不收取報告」方式，在全港每間官津及直資學校抽取10%學生應考。若學校想索取評估報告，則可向考評局申請全級應考。明日將舉行英文及數學筆試。