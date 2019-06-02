教協推算全港六成小學全級考TSA　調查：74%教師認為TSA無助教學

教協在今年4月中至5月中進行「2019 小三 TSA 調查」，發現「全級應考」TSA的學校由去年約201 間增至今年的234 間，增幅約16.4%。 而據教育局公布的數據，去年約有230 間小學參加「全級應考」，佔全港公營小學一半。若以約16.4%增幅推算，本年約270間小學參加「全級應考」，佔整體約六成。惟約74%受訪教師認為，應考TSA無助改善教學。

左起為小學教師黃慕儀、教協副會長兼立法會議員葉建源及家長聯盟發言人張艷璿。（受訪者提供）

「全級考」學校8成教師感操練壓力

教協透過電郵及電話，收集到395間學校教師回覆。調查顯示，近8成在「全級應考」TSA學校工作的受訪教師，認為「全級應考」會帶來操練壓力，其中約四成三反映「很大或頗有操練壓力」。

而去年沒參與「全級應考」、今年才「全級應考」的受訪教師中，41.5%認為操練壓力增加，約74%教師認為TSA無助改善教學，近8成人認為平日功課及考測，更有效掌握學生的學習情況。

教師：TSA「孖補」影響日常教學

調查同時發現，只有3成受訪教師反映，校方有就應考TSA事宜諮詢家長。家長聯盟發言人張艷璿認為，學校在申請全級應考前未有諮詢家長意見，認為教育局應提供充分理據說服家長。

而小學教師黃慕儀則批評，不少學校設有TSA「孖補」（即增加補充練習和補課），影響日常教學，亦令教師受壓。教協建議政府取消全級應考，又或確保學校在申請全級應考前，有系統地諮詢教師和家長。