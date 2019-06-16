【逃犯條例】海外港人聲援6.16遊行　英澳紐加韓均有集會

6月9日大批市民上街反對修訂《逃犯條例》，至昨日（15日）特首林鄭月娥仍是「只緩不撤」，未能平息民怨。相隔一周，民陣今（16日）再舉行遊行。而身在海國的港人亦有舉行集會，聲援香港6.16遊行，其中澳洲有5,000人參與集會，新西蘭奧克蘭則有約600人穿黑衣集會，加拿大溫哥華周六則有近2,000人靜坐聲援，韓國首爾亦有約150人舉行聲援簽名活動。

澳洲七個城市發起反修例集會及聯署聲援「反送中」，合共約5,000人參與。（港澳聯Facebook截圖）

「澳洲聯Australia-Hong Kong link」今（16日）表示，在當地七個大城市發起集會及聯署聲援6.16遊行，包括悉尼、墨爾本、布里斯班、坎培拉、珀斯、阿德萊德、和塔斯曼尼亞，合共有逾5,000名市民參與集會。其中墨爾本於當地時間下午1時（本港時間上午11時）起，約有500人參加集會。主辦方指，將於明（7日）下午到灣仔的澳洲領事館遞交聯署信。

澳洲當地除了港人團體舉辦的活動，八間澳洲大學的學生代表亦成立關注組發起聲援行動，包括墨爾本的墨爾本大學（Melbourne）、蒙納殊大學（Monash）、墨爾本皇家理工大學（RMIT）、和迪肯大學（Deakin）；悉尼的悉尼大學（Sydney）、新南威爾斯大學（UNSW）、和麥覺理大學（Macquarie）；及布里斯班的昆士蘭大學（Queensland）。

新西蘭奧克蘭「Aotea Square」於周日舉行反對修訂《逃犯條例》集會。（New Zealand Hong Konger社交平台圖片）

而新西蘭奧克蘭「Aotea Square」於周日當地時間2時許，有約600人身穿黑衣集會，有人高舉撤回修訂等標語，港人及當地居民一同唱詩歌《Sing Hallelujah to the Lord》，以支持港人。

加拿大溫哥華周六則有逾1,600人參加靜坐集會，並高呼口號「林鄭下台」，以提高加拿大居民對香港修例的關注。至於韓國昨日（15日）亦有約150名居韓港人，在首爾東大門設計廣場外，舉行聲援香港的簽名活動。主辦方指9小時共收到1,451個簽名，包括遊客及的士司機等，希望讓各方了解香港抗爭人士的訴求。在英國雪菲爾(Sheffield)，當地時間今日（16日）亦有香港人發起聲援香港反逃犯條例修訂的行動。

反對修訂《逃犯條例》，示威者於6月12日前往金鐘立法會、政總抗議，下午示威者開始衝破防線，及後警方發射催淚彈、布袋彈及催淚水劑，情況混亂。（鄭子峰攝）