【逃犯條例．百科】群眾集會暴力收場　什麼是暴動、起義、革命？

警務處處長盧偉聰昨晤記者時，聲稱把前日（12日）在金鐘因反對修訂《逃犯條例》的示威，引發的警民衝突事件定性為「暴動」，又說之前稱為「騷亂」是英文翻譯中文時出錯。 事件發展至今，坊間對事件的形容有不同的說法，一時稱是「騷亂」，一時是「暴動」，甚至有人把事件與「顏色革命」混為一談。1967年左派放置土製炸彈，被定性為「六七暴動」；2016年旺角示威者投擲磚頭、焚燒雜物，政府定性為「暴亂」。 法律上對暴動是有粗略的定義，但對於一件事件應如何定義，社會學上卻有不同看法，即使涉及了暴力，可以是騷亂，亦能視作起義，總括而言只是在社會不安下的不同狀態。

警務處處長盧偉聰（中）14日記者會，承認13日因翻譯不好，誤將「暴動」譯為「騷亂」。 （魯嘉裕攝）

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官方翻譯 暴動是riot 騷亂是disturbance

暴動的英文字Riot，亦有人譯作騷亂，但在《政府部門常用辭彙》，騷亂的英文為disturbance 或civil disturbance，程度上較riot輕微。

法律上只有「暴動罪」無「騷亂罪」

但在法律上沒有騷亂罪，只有暴動罪。有暴動罪之前，先有《暴動法》，英國在18世紀初定立。當時英國保守黨的支持者，常與另一政黨及教派的人不和，多次發生群眾集會，繼而引發暴力行動，更曾發展至毀壞對方集會地方，包括打破建築物玻璃窗、撬走屋頂磚塊、撕走內部木塊燃燒等。這些群眾集會引發的騷亂情況，之後亦蔓燃到英國的其他地方。

《暴動法》用以驅散集會群眾

英國國會在1714年擬訂立《暴動法》，翌年在國會通過，目的是用來鎮壓超過12人的非法集會，參與者若經勸諭後一小時仍沒有離開，執法人員便可驅散人群，被捕者會就其參與活動時所干犯的罪行作檢控，如可控以縱火、襲擊或擾亂秩序等。這法例後來亦適用於英國的多個殖民地，包括香港。

香港自「六七暴動」後，才於1970年才修訂出暴動罪，但一直很少應用，直至2016年的旺角騷亂，才引用來檢控多名參與者。

暴動、騷亂、或是起義，只是社會不安下的不同形態，通常是一些群體企圖博取外界的關注。（資料圖片）

社會學有更深入看法

然而這些只是在法律上對暴動的粗略定義，但如何定性一件事件，卻涉及其他考慮。

美國南卡羅萊納大學社會學家斯坦海默（Karen Sternheimer），曾在一篇探討美國社會運動的文中，就曾提到暴動或騷亂（roit）、起義（rebellion）或社會不安（civil unrest）等的在社會學上的分別。

社會秩序受干擾可以是和平非暴力

坦海默指出，社會不安是指社會秩序受到干擾，它可以是和平，也可以涉及暴力，但不論是暴動、騷亂或是起義，只是社會不安下的不同形態，通常是一些群體企圖博取外界的關注、正視這些群體眼中被認為不公義的事情。

群眾運動難避免有人渾水摸魚

然而，在集體行動中，個人有可能被群體意識主導，失去理性，甚至以為匿名便更放肆使用暴力，但社會學家普遍認同，在社會不安的情況中，群眾參與可能懷着不同想法，有些人確實忠於某一目標而來，亦會有人想趁混亂來渾水摸魚。但對於那些真心企圖挑戰不公義的人，他們的目標就是「起義」。

通常引發嚴重暴力的集會運動，才會被定性為騷亂或暴動。圖為法國黃背心運動時，有示威者放火。（資料圖片）

起義是想驅使政策改變

至於起義，也可以是暴力或不涉暴力的，它們通常都涉及希望改變社會秩序、驅使政策改變，而不單是泄憤，但若變成嚴重暴力事件，如出現搶掠、縱火等嚴重暴力行為，就會視為暴動或騷亂。

革命涉及政權由下而上的變動

革命就是更大規模的社會運動，不止是為表達單一議題或事件的不滿，而是社會政權或制度上達至由下而上的改變，如1789年的法國大革命，就是基層人民推翻貴族與皇室的一場大型社會運動，那才可稱之為革命。

若有大批示威者因對某一政策或社會現象不滿，遊行示威以表達訴求，即使最後引發暴力事件，但未動搖至政權或制度上的改變，極其量只能視之為一場起義或暴動、騷亂，未算達至革命的層次。