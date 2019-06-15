【逃犯條例】向警方掟垃圾桶　大律師：或已觸及暴動罪元素

因《逃犯條例》修訂而引發的激烈衝突，警方一度將事件形容為「騷亂」，之後改稱「暴動」，亦有多人因暴動罪被捕。有大律師認為，周三（12日）的參與者，若曾向警方投擲如垃圾桶等物品，已觸及暴動罪元素中的「破壞社會安寧」，理應可以被控暴動罪，而區域法院前年審理第一宗涉暴動罪的旺角亂案時，法官亦明言，若作出擲物等行為，即使事件中無人受傷或財物受損，也能裁定暴動罪成。

港府硬推《逃犯條例》修訂引起反彈，本周三大批市民在金鐘一帶抗議，最後演變成警民衝突。（資料圖片）

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暴動不一定要有人受傷或財物受損

根據《公安條例》，暴動罪是指任何被定為非法集結的集結者破壞社會安寧，該集結即屬暴動，最高刑罰為監禁10年。至於何謂「破壞了社會安寧」（Committed a breach of the peace），就2016年旺角騷亂中，多名被控暴動罪的被告，前年首度在區域法院審訊時，辯方就曾就這議題作爭辯，其中在港大女學生許嘉琪等人的案件中，辯方曾指，即使有人向警員投擲玻璃樽等雜物，但案中沒有證據顯示當晚有人受傷或物品遭損毁，認為不足以構成「破壞社會安寧」，他們認為法例中的「破壞社會安寧」須造成有人受傷或財物受損的暴力行為。

惟法官沈小民在裁決時表明不同意說法，並指案中有人向警員投擲玻璃樽、竹枝等雜物等暴力行為，即使沒有證據顯示有任何警員因此受傷，但他們的行為已屬破壞社會安寧，並非有人受傷才能構成罪行，最後亦判許和另外兩名被告麥子晞和薛達榮等暴動罪成，判監3年。

旺角騷亂當晚，群眾不住向警員擲磚、垃圾及玻璃樽。（陳焯煇攝／資料圖片）

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大律師指向警掟物已觸及暴動

有不願透露姓名的大律師認為，上星期三的衝突看似未及2016年發生的旺角騷亂般嚴重，但在場人士始於是參與一個未經申請的集會。若有人向警員投掟垃圾桶和交通用的膠雪糕筒等，大律師認為這些行為屬於暴動罪元素中的「破壞社會安寧」，可以被檢暴動罪。至於若只是逗留，而身邊的人有擲物，是否應被控暴動則有商榷的餘地。而有律師指出，雖然有警方目前以暴動罪被控多人，但最終是否控以暴動罪，現時仍屬言之尚早。

梁天琦去年已被定一項暴動罪成，被判入獄6年，現正在獄中服刑，重審的一項暴動罪亦罪名不成立，預料最快可於2022年1月出獄。（資料圖片）

旺暴案罪成者判感化至7年不等

而在整個旺角騷亂中，共有91名被捕，有逾60人被檢控，最少有30名人士被定罪，承認或被裁定暴動罪成的共有23人，包括本土民主前線前發言人梁天琦，他除了被裁定暴動罪成外，亦承認襲警罪，被判監6年，預計2022年1月出獄。至於，同案的盧建民，雖然只被裁定1項暴動罪成，遭判監7年，是旺角騷亂中的被告中，判刑最重。

此外，男技術員楊家倫在當晚將燒着的紙皮箱放在的士旁，因暴動及縱火罪，而被判入獄4年9個月。而快餐店職員陳浩文用磚掟傷一名警員，致其左膝受傷。他承認襲擊致造成身體傷害罪，被判感化令18個月，是眾多被告中判刑最輕。

六七暴動距今已逾50年，當時群眾放炸彈、燒巴士。（資料圖片 / 美聯社）

六七暴動 有被告遭判囚2年

除了旺角騷亂外，本港近年的大型騷亂事件一向不多，因此涉及暴動罪的案件亦屈指可數，較港人所熟悉的六七暴動，歷時8個月，涉及多次警民衝突、非法禁錮、縱火、放炸彈等行為。但暴動罪是在1970年才加入《公安條例》，因此六七暴動中被告的判刑，都相對較輕。如被告嚴德偉（譯音）被指於1967年5月17日，在南九龍裁判署外帶領暴動人士，並鼓動他們向警方投擲雜物。他最終被判暴動罪成，入獄兩年。

在1989年，白石難民營的20多名越南船民，以木棍及鐵通等襲擊敵對難民，事件演變成暴動。有船民事後被判監9個月，經覆核刑期後改判5年。此外，喜靈洲戒毒所亦發生暴動，有本港囚犯圍堵越南囚犯倉，並投擲起火物件。事後，有8名被告，同時涉及暴動及縱火等兩項罪名，才被判囚至9至10年。