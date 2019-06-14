【逃犯條例】運輸業大聯盟譴責衝突致堵路　有的士指生意減半

本周三(6月12日)早上，大批示威者因反對政府修訂《逃犯條例》，與警方發生衝突，期間金鐘一帶多條道路要封閉，交通陷入癱瘓，搵食車司機生計受損。陸路運輸業大聯盟今日(14日)強烈譴責有關不負責任的暴力及堵塞行為，認為示威行動應保持克制，以和平及理性的方式來表達不同的意見。

由多名貨運、的士及小巴業界70多位成員代表組成的大聯盟，今日下午與自由黨立法會議員易志明召開記者會，表明大聯盟的政治立場中立，絕對尊重任何意見，但希望所有示威及遊行均是和平、理性及守法地進行，強烈譴責任何擾亂社會秩序及堵塞道路的示威。

大聯盟召集人蔣志偉(中)呼籲各界保持克制。 (胡綽琳攝)

大聯盟召集人蔣志偉引述的士業界消息，稱6月12日早上有示威者以人海及障礙物堵塞道路，引致大塞車，生意大減一半，收入銳減，並稱市民寧願改坐港鐵而避坐其他陸上交通工具，甚至出現「蝕做」情況。易志明支持業界，指出香港是一個自由發聲的地方，盼示威者能和平表達訴求。

易志明盼示威者能和平表達訴求。（資料圖片）

大聯盟對於警方迅速清埸，開通主要道路，恢復通車，大表支持；並表示絕不希望佔中行動歷史重演，不應令陸路運輸業蒙受損失。

被問到周日(16日)民陣發起的遊行活動有否對策，蔣志偉表示，會以繞道的方式，減低對市民的交通影響，並呼籲各界應該保持克制。

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運豬車一度受阻

另外，有中上環的商販指運豬車當日無法駛入，使他們無豬用。香港豬肉總商會理事長許偉堅則指，運豬車要臨時改行西隧，但影響並不大，指出遊行對各個行業都有影響，希望市民體諒。對於有運豬車被阻，他說因金鐘兩條主要幹道遭人無理阻塞，「市民體諒係突發事件嚟，啲運豬車由上水過中上環咪由紅隧改行西隧，其實影響唔大。」豬販會否罷市？許偉堅稱，或有部分較激進的業界人士會罷市，但他們不能代表業界。