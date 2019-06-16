【逃犯條例】八大專院校學生會籲周一罷工罷課罷市　收回暴動定性

要求政府撤回《逃犯條例》修訂的呼聲不斷，但政府昨日（15日）僅宣布暫緩修訂《逃犯條例》，大批市民今日（16日）響應民陣呼籲，身穿黑衣再次走到港島遊行。 八間大專院校的學生會今日亦呼籲市民明日（17日）「三罷」（即罷課、罷工、罷市），抗議政府只是暫緩《逃犯條例》修訂，而非撤回；若政府堅拒撤回修訂，不排除延長「三罷」行動。

特首林鄭月娥昨宣布暫緩修訂《逃犯條例》，但未能平息公眾不滿，大批市民今日穿黑衣上街抗議，八間大專院校的學生會亦呼籲市民6.17「三罷」。（梁鵬威攝）

中大、科大、城大、浸大、理大、教大、恒大和演藝學院的學生會，不滿港府只是暫緩《逃犯條例》修訂，遂呼籲市民明日罷課、罷工、罷市，逼使政府給香港人一個回應。

中大學生會常務幹事陳偉霖表示，對於特首林鄭月娥未有收回對上周三（12月）衝突的「暴動」定性，表示遺憾及不能接受，也完全沒有回應香港市民訴求。對於有一名反對修訂《逃犯條例》的男子在金鐘太古廣場的棚架外墮斃，他感到非常遺憾和惋惜。

陳偉霖提出多項訴求，包括完全撤回《逃犯條例》修訂、收回6.12行動的「暴動」定性、要求警方和政府就警察濫權和毆打市民作公開交代、以及停止追究有關過去一星期行動發生的任何罪行。他強調，若政府堅拒撤回修訂，大專院校學生會不排除延長「三罷」行動。