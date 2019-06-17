【消委會】第三方網站扮官網代辦電子簽證　服務費佔收費85%

暑假將至，又是外遊旺季。消委會近年接獲市民投訴，指有當地第三方網站與官方網站相似，遂錯誤透過涉事網站辦理簽證，但當中竟有近85%費用是服務費；亦有市民付款後發現申請失敗，退款不果。 消委會提醒，申請人應先了解當地簽證的申請手續及官方收費，如有疑問，可向各國駐港領事館查詢。

消委會去年接獲10宗與電子簽證服務有關的投訴，較2017年增加4宗。（資料圖片）

網站有「imm」i字樣 與官網相似

消委會去年接獲10宗與電子簽證服務有關的投訴，較2017年增加4宗。其中市民張女士計劃前往澳洲，在網上瀏覽關於申請簽證的文章時，找到一個網站連結，按下連結後轉接至A網站。她見A網站印有澳洲國旗圖片，又見網址以「imm」i 、「eta」文字組成，故以為是澳洲入境處網站，遂依照指示填妥個人資料，再用信用卡付款。

張女士後來從同行朋友中得悉，辦理澳洲電子簽證只需20澳元（約108港元），但A網站的收費卻是100美元（約703港元）。張女士於是起疑，發現A網站下方以細小的字體聲明網站由私人公司營運，與澳洲政府無關。

此外，網站亦於不顯眼處說明申請費用當中，只有20澳元屬澳洲政府收費，其餘是85%是申請服務費。

部份國家簽證資料。（消委會提供）

申請失敗拒退款 海外網站難追討

梁先生持英國國民（海外）護照（BNO），早前經B網站申請澳洲電子簽證，輸入資料並以信用卡繳付64美元（約501港元），翌日卻接到電郵通知申請不成功。B網站於電郵解釋經已將他的資料轉交澳洲政府部門，但不能保證申請結果，聲稱是澳洲政府部門需要申請者提供進一步資料。



隨後澳洲總領事館人員告知梁先生，BNO持有人，只能透過香港旅行代理或航空公司代辦電子簽證申請，不適用於網上申請；而總領事館亦不會評論由第三方公司提供的代辦簽證服務，只建議申請人使用官方途徑。梁先生強烈要求退款但無果。

消委會曾嘗試按梁先生提供的資料，致函予B網站載有的本港地址，惜信件遭退回，消委會所發的電郵亦石沉大海。梁先生最終經旅行社成功辦理簽證，亦明白B網站極有可能非本港商號營運，難以追討。

消委會：網站有瞞騙消費者之嫌

消委會指出，此類代辦電子簽證網站的設計多以當地國旗或當地著名地標圖片為主，只標榜申請步驟簡易，相反不會清晰展示網站背景及申請費，透明度甚低，實有瞞騙消費者之嫌。同時，其聲稱的代辦申請服務亦甚為取巧，只是負責將申請者的資料轉交相關部門及通知申請結果，當出現問題時未必能夠提供具體跟進。

消委會建議，市民計劃行程時應先透過當地官方機構查核相應的入境要求，預留充裕時間辦理相關的簽證手續。如對各國的簽證要求有疑問，消費者應向各國駐港領事館查詢。