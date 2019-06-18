梅窩擬建新橫塘河橋　工程費用逾1億元　倘撥款獲批將明年動工

梅窩橫塘河橋經常出現行人與單車爭路情況，造成道路安全隱患。運輸及房屋局向立法會交通事務委員會提交文件，建議興建雙橋以連接現有道路，估計工程費用逾1.1億元。倘今年第四季通過財委會撥款，工程將於明年初展開，且料2020年內竣工。 同時，運房局又建議在港鐵大窩口站B出口行人天橋加建自動扶梯，方便市民上落，料工程費用約6210萬元。倘今年第四季獲財委會撥款，工程將於明年第2季展開，並於2023年內竣工。

運房局日前向立法會交通事務委員會提交文件，建議在梅窩興建新橫塘河橋，料工程費用為1億1050萬元。（立法會文件）

就「新橫塘河橋」計劃，運房局建議拆卸梅窩現有橫塘河橋，並興建一條長約35米雙橋，包括一條淨闊2米的行人天橋及一條淨闊3.5米單車橋。而雙橋的兩端會興建接駁行人路及單車徑連接現有道路，以及在雙橋北端興建單車停泊處。運房局預計，雙橋落成後在繁忙時段每小時的使用率約為650人次及250單車架次，有關工程費用料達1億1,050萬元。

運房局續指，工程建造期間，對交通以及文物未有大影響。而路政署將實施緩解措施，包括採優質機動設備減少建築噪音，以及定時灑水減少塵埃飛揚等；工程亦會涉移走7棵樹木，惟受影響樹木並非珍貴樹木，路政署將建議，稍後種植約5棵新樹作補償。倘工程在今年第四季獲財委會撥款，料2020年第2季能展開工作，並於2023年第四季竣工。

運房局建議在葵涌段近港鐵大窩口站B出口旁加建自動扶梯。（立法會文件）

大窩口站外行人天橋加建自動扶梯 造價料逾6000萬

至於葵涌段近港鐵大窩口站B出口旁，現時設有一條樓梯及一部升降機通往地面行人路及港鐵大窩口站地下大堂，惟現時平日繁忙時段常有擠迫情況。因此，運房局建議，拆卸一段現有行人路上蓋，加建淨闊約一米的有蓋雙向自動扶梯、有蓋樓梯、行人路上蓋及行人路。工程費用估計約6210萬元，倘自動扶梯落成，料有約2.9萬人次使用。運房局續指，倘工程在今年第四季獲財委會撥款，將於明年初展開工程，料2022年第二季竣工。