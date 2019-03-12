更新七條隧道監察、管制系統　運房局向立法會申撥款　涉款逾3億

運輸及房屋局向立法會提交最新文件，就七條政府隧道，包括香港仔隧道、大老山隧道、將軍澳隧道以及紅隧等，更換交通管制及監察系統及其他設備，向立法會財委會申請撥款，合共逾3.17億元。文件續指，倘能在今年第四季通過撥款，預計最快在2023年5月測試並轉換新系統。

文件建議更換獅子山隧道專用自動電話交換系統，以方便事故期間與警方、消防處及運輸署等部門聯繫。（資料圖片）

有關更換交通管制、監察系統以及其他設備共涉及七條政府隧道，分別為香港仔隧道、大老山隧道、將軍澳隧道、東區海底隧道、獅子山隧道、城門隧道以及海底隧道。

香港仔隧道系統老化 或致港島交通擠塞

就香港仔隧道，文件解釋其無線電通訊系統以及交通管制及監察系統分別於2001年及2005年啟用，故相關系統開始老化，增加了出現故障風險，倘未能有效監察及協調交通，或會導致港島交通擠塞。因此，當局建議，更換交通管制系統內的行車線管制信號，例如遙距交通信息顯示牌、交通標誌等；



交通監察系統內的閉路電視及交通事故自動偵察系統，如採用數碼攝機及顯示器，以提升監察交通情況的效率；以及無線電通訊系統，方便隧道職員於隧道管制區內透過無線電對講機與控制室溝通，涉及的費用為1.8億多萬元，目標測試日期為2024年5月。

隧道管內有事故 新系統會發警報

文件續指，新中央系統將為一套全面電腦化的系統，隧道的交通管理之各項功能會整合於同一平台。同時，新交通事故自動偵察系統將利用影像處理技術，倘隧道管內有車輛因交通事故停下，便會向控制室發出警報。

文件建議，更換將軍澳隧道的交通管制及監察系統的行車線管制燈號及可變信息標誌。（資料圖片）

至於將軍澳隧道，當局建議，更換交通管制系統的行車管制燈號及可變信息標誌，並購置新的發光二極管式行車線管制燈號及可變車速限制標誌。屆時，燈號及標誌的觀看角度將大幅擴大以及更光亮，駕駛人士便能獲更清晰的資訊。同時，發光二極管式顯示標誌的耗電量較低，使用年期相比現有的燈號及標誌，亦較長、可靠及更環保。上述更換系統的費用為約1025萬，倘今年第四季獲財委會撥款，最快能在2023年5月測試、試行及轉換新系統。

另外，東區海底隧道、獅子山隧道、城門隧道及海底隧道，當局建議更換專用自動電話交換系統，方便與外界溝通及在事故發生時能繼續安全有效運作；而大老山隧道，同樣建議更換交通管制及監察系統。