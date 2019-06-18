擬立法規管無人機　設一年寬限期　逾250克重須買第三者責任保險

無人機應用日趨普及，近日相繼發生反對《逃犯條例》修訂示威遊行及警民衝突，不少傳媒更用無人機拍下一幕幕震撼畫面。 根據民航處今日（18日）提交立法會文件，政府擬訂立在《民航條例》(第 448 章)下訂立一條新的附屬法例，建議以風險為本模式規管小型無人機在香港操作，並提出操作重量不超過250克的無人機，飛行前毋須事先獲得民航處批准；如果重量不超過七公斤，無人機及操作人必須註冊，購買第三者責任保險，最低保額要500萬元。政府計劃在今年第四季向立法會提交新小型無人機法例，以進行先訂立後審議程序。

無人機使用日趨普及，當中包括拍攝大型遊行壯觀畫面。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

根據當局建議小型無人機規管要求，主要分三大類，若無人機重量不超過250克，在飛行前無須事先獲得民航處批准；若重量不超過7公斤，無人機需要註冊和展示標籤、操作人須註冊及接受培訓與考核，亦需購買第三者責任保險，最低保額達500萬港元；若重量介乎7公斤至25公斤，除了上述要求，還需按照民航處規定，設有電子圍欄功能（限制小型無人機在指明的範圍內操作）、安全防護保障裝置（以供終止飛行）等，而第三者責任保險最低保額為1,000 萬港元，或民航處規定的更高保額。

當局建議小型無人機規管要求。（立法會文件）

建議賦權民航處長劃定禁飛限制區

在飛行限制區方面，文件指出除事先獲得民航處批准者外，某些空域須限制小型無人機飛行，例如在機場和直升機場及相關飛行航道內和附近的空域，小型無人機一律不得飛行，以免影響有關範圍內的飛機(包括直升機)操作。文件又指，政府可能亦須不時就某些公眾活動限制小型無人機飛行，例如電動方程式大賽這類吸引大量觀眾的高速賽事，小型無人機飛行會構成較高的風險，必須予以限制。

另外，政府可能亦須為緊急/保安理由限制小型無人機飛行，例如小型無人機(除由緊急救援人員操作並已獲授權的小型無人機外)不得進入火災現場或正在進行搜救的範圍內；監獄亦不得容許未獲授權的小型無人機操作，以確保不會妨礙監獄的保安工作；執法機構的總部及訓練與行動設施，也不得容許未獲授權的小型無人機操作，以確保行動細節和敏感資料得以保密。因此，當局建議在新小型無人機法例下，民航處處長可基於航空安全、緊急、保安及/或預期會有大量人士聚集或移動的理由，指定小型無人機的飛行限制區，民航處會在電子平台發布顯示最新飛行限制區的飛行圖，以供小型無人機操作人參考。

當局建議小型無人機標準操作條件。（立法會文件）

若有人違反規定，可被作出警告或撤銷批准，一經循簡易程序定罪，最高可罰款一萬元；經公訴程序定罪，最高可罰款10萬元、監禁兩年。當局建議訂立寬限期，暫定為新小型無人機法例開始實施起約一年，讓現時未能符合所需功能規定的小型無人機，例如自行組裝的小型無人機，有充足時間改良設備。