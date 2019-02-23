無人機空管平台實時更新禁飛區　日本、新加坡已傚　業界倡港跟隨

無人機航拍愈來愈普遍，可隨時欣賞壯麗風景，但亦帶來航空安全等隱憂。民航處去年就規管無人機展開公眾諮詢，提出註冊系統、制訂風險水平等六項建議。 無人機空域管理平台Airmap亞太區業務營運總監朱漢龍接受《香港01》專訪時表示，公司與不同國家的民航處合作，透過電腦程式，將各國的相關條例及禁飛區範圍顯示於手機應用程式（App），以免用家誤踩「地雷」；然而，本港民航處只以文字描述禁飛區，業界只能估計大約位置，較日本、新加坡的做法落後，倡盡快制訂供操作員使用的飛行地圖，保障安全。

亞太區業務營運總監朱漢龍接受訪問時指，平台得到美國聯邦航空總署（FAA）的空中數據，可得知各國的指定禁飛區域。（羅君豪攝）

無人機空域管理平台Airmap亞太區業務營運總監朱漢龍指出，不少人熱受用航拍機拍照，此類「消費級」的無人機多數於目視範圍內飛行，所需的服務及數據較小，但使用商用無人機時多數超出視線範圍，如勘察地盤、醫療救援等，需預先得知飛行航道，確保航空安全。

朱漢龍稱，美國在規管無人機較成熟，可以透過合資格的供應商平台，直接遞交申請及批核。（羅君豪攝） 用App申請即時獲批規管空域起飛 他續指近年牽涉無人機的意外增多，令公眾及政府均意識到任意飛行會為他人帶來不便，更影響航空安全，相應訂出規管政策，但國際上暫無劃一標準，例如美國早在2012年通過法案，並於2016年起正式實施，限制250克以上的無人機須實名登記制。 朱漢龍又稱，美國在規管商用無人機已頗為成熟，美國聯邦航空總署（FAA）去年更推出「低空域授權和通知能力」（LAANC）計劃，無人機操作者可以透過合資格的供應商如Airmap，在獲自動授權的地區，透過手機App填寫電子表格，便可即時批核於規管空域「起飛」。

但在英國、香港等地，仍須透過書面或電郵向民航處申請，「對行業嚟講，係好大限制，美國都可以入紙申請，但最耐要90日，所以無乜人會用。」

透過LAANC計劃，用家可以即時規劃飛行路線，提交申請。（羅君豪攝）

以美國洛杉磯為例，平台會羅列當地關於無人機的法例，通知用戶，例如紅色位置為國家公園、藍色位置是受管制範圍，需要預先申請。（羅君豪攝） 實時更新禁區範圍 此外，透過數據共享，平台可將各地民航處擬訂的禁飛區，以及相關法例輸入手機程式，用家可即時知道禁飛區和守則，即時得悉是否違反法例。 朱漢龍舉例，東南亞地區如日本、新加坡，均列出詳細的禁飛區域，更有實時動態地理圍欄通知 (Real-Time Geofencing Alerts)的功能，只要操作人員的無人機進入受管制空域時，便會自動通知。

港應開放禁飛數據

惟香港仍未能推出上述功能，他解釋，民航處至今仍未明確在地圖上列出禁飛區範圍，業界只能大約估計範圍，「大家都知維港、監獄同機場唔飛得，但實際上你唔知確實位置喺邊。」

香港去年中展開3個月的公眾諮詢，擬就無人機制定新的專用法例，包括建立註冊系統、按風險分類規管、製作無人機操作員的地圖等。

朱漢龍認為6項的建議符合國際水平，但長遠而言，港府可參考美國做法，將空中數據開放，並推出電子授權的方式，以簡化申請程序，「日後會由人手變成電腦操作，所以係要將所有嘢數碼化，令電腦讀得明。」